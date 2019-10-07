社運醫師柳林瑋 3強制猥褻罪起訴

2019-10-07 14:44 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 賴佩璇 ／台北報導



曾發起公民1985聯盟，參與學運的柳林瑋，前年5月被林姓女子指控在車內強吻。台北地檢署調查，柳林瑋不僅侵犯林女，還以相同手法在同一時間猥褻另2名女子，今天依三個強制猥褻罪嫌起訴他。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

曾發起公民1985聯盟，參與學運的柳林瑋，前年5月被林姓女子指控在車內強吻。台北地檢署調查，柳林瑋不僅侵犯林女，還以相同手法在同一時間猥褻另2名女子，今天依三個強制猥褻罪嫌起訴他。

北檢調查，2017年5月，林姓女子在臉書發文指控一名男子假借面試邀約，卻在車內趁機強吻得逞。

林女回憶指出，2015年，她在一場校園演講中認識大她10歲的男子，欣賞其正義感，互加臉書成為臉友，互動僅止於偶傳私訊。案發前一天，男子得知她情緒低落又休學，詢問是否要到公司幫忙，她便答應前往面試。

她說，當天下午兩人碰面後，男子開車載林女到建中校園散步，未提及工作相關議題，後因下雨回到車上，他提及當時忙於募資壓力大，希望林女抱他，林女沒多想，他卻在擁抱時趁機扭轉林女的臉，強吻她的嘴唇。

有網友比對後，認為文章暗指柳林瑋是當事人，柳林瑋否認，告林女妨害名譽。北檢不起訴林女後，林女對柳林瑋提告強制猥褻。柳林瑋堅決否認，辯稱是不實指控。

檢察官依林女提供的受害女子資訊，找出另外3人，訊問後，發現除了林女外，其中2名被害人的遭遇與林女雷同，案發時間都在2017年4月的前後。

檢方就林女及2名女子部分，認為柳林瑋涉犯三個強制猥褻罪，依法起訴。至於另1名女子部分，因為事證不足，給予不起訴處分。