台南女童遭虐死案開庭 阿嬤：盼她是最後一名受害者
台南市一歲半女童今年初遭未成年生母、表姨媽薛彗昀及何耿賢夫妻、友人李嘉偉涉嫌凌虐致死案，一審判李嘉偉和薛彗昀無期徒刑，何耿賢徒刑18年，薛等人不服上訴，台南高分院今天上午二度開庭，何耿賢出庭否認有意殺人，僅承認因擔心嬰靈附身女童才毆打女童造成傷害致死。女童阿嬤則說:「她只希望她的孫女是最後一個受害者。」
女童阿嬤今天也到場旁聽，希望替孫女討回公道，她說:一審開庭時，薛彗昀和李嘉偉竟然還笑得出來，「不知道他們究竟用什麼心態在對待這個小孩？」阿嬤說，這三個人人格有問題，她只希望她的孫女是最後一個受害者。
此案今年8月14日台南地院宣判 ，一審合議庭認為，薛女在網路上化名「李芸熙」扮演多重角色，操弄、煽動、唆使女童生母、何姓丈夫及友人李嘉偉施虐，惡性最為重大。李虐打女童最為凶殘，是主要執行者。因此判處兩人無期徒刑、褫奪公權終身。何參與程度較低，主張送醫，判刑18年。
何等人在一審時只承認傷害女童，辯稱沒有殺人犯意。但合議庭認為，他們陷入團體迷思盲從犯案，以使用的凶器，下手力量輕重、女童受傷情況和後續處理動作判斷，依「不確定故意殺人」事證明確量刑。二審法官今天開庭後，表示候核辦，擇期再開庭。
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