台南女童遭虐死案開庭 阿嬤：盼她是最後一名受害者

2019-10-07 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市一歲半女童今年初遭未成年生母、表姨媽薛彗昀及何耿賢夫妻、友人李嘉偉涉嫌凌虐致死案，一審判李嘉偉和薛彗昀無期徒刑，何耿賢徒刑18年，薛等人不服上訴，台南高分院今天上午二度開庭，何耿賢出庭否認有意殺人，僅承認因擔心嬰靈附身女童才毆打女童造成傷害致死。女童阿嬤則說:「她只希望她的孫女是最後一個受害者。」

女童阿嬤今天也到場旁聽，希望替孫女討回公道，她說:一審開庭時，薛彗昀和李嘉偉竟然還笑得出來，「不知道他們究竟用什麼心態在對待這個小孩？」阿嬤說，這三個人人格有問題，她只希望她的孫女是最後一個受害者。

此案今年8月14日台南地院宣判 ，一審合議庭認為，薛女在網路上化名「李芸熙」扮演多重角色，操弄、煽動、唆使女童生母、何姓丈夫及友人李嘉偉施虐，惡性最為重大。李虐打女童最為凶殘，是主要執行者。因此判處兩人無期徒刑、褫奪公權終身。何參與程度較低，主張送醫，判刑18年。