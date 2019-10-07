親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美戰略模糊下，我們如何思考台美關係？

韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

台南女童遭虐死案開庭 阿嬤：盼她是最後一名受害者

2019-10-07 12:20聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市一歲半女童今年初遭未成年生母、表姨媽薛彗昀及何耿賢夫妻、友人李嘉偉涉嫌凌虐致死案，一審判李嘉偉和薛彗昀無期徒刑，何耿賢徒刑18年，薛等人不服上訴，台南高分院今天上午二度開庭，何耿賢出庭否認有意殺人，僅承認因擔心嬰靈附身女童才毆打女童造成傷害致死。女童阿嬤則說:「她只希望她的孫女是最後一個受害者。」

女童阿嬤今天也到場旁聽，希望替孫女討回公道，她說:一審開庭時，薛彗昀和李嘉偉竟然還笑得出來，「不知道他們究竟用什麼心態在對待這個小孩？」阿嬤說，這三個人人格有問題，她只希望她的孫女是最後一個受害者。

此案今年8月14日台南地院宣判 ，一審合議庭認為，薛女在網路上化名「李芸熙」扮演多重角色，操弄、煽動、唆使女童生母、何姓丈夫及友人李嘉偉施虐，惡性最為重大。李虐打女童最為凶殘，是主要執行者。因此判處兩人無期徒刑、褫奪公權終身。何參與程度較低，主張送醫，判刑18年。

何等人在一審時只承認傷害女童，辯稱沒有殺人犯意。但合議庭認為，他們陷入團體迷思盲從犯案，以使用的凶器，下手力量輕重、女童受傷情況和後續處理動作判斷，依「不確定故意殺人」事證明確量刑。二審法官今天開庭後，表示候核辦，擇期再開庭。

台南市一歲半女童遭凌虐致死案，台南高分院今天二度開庭。圖/本報資料照片
台南市一歲半女童遭凌虐致死案，台南高分院今天二度開庭。圖/本報資料照片
分享

殺人夫妻

相關新聞

一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師

2019-10-07 10:35

掩埋廢棄物被稽查 婦人強塞紅包1萬2000元被判刑

2019-10-07 10:32

消防特考竟洩題 警大前系主任沈子勝遭起訴

2019-10-07 12:17

法官還在開庭 詐欺罪被告怒打共犯判拘役40日

2019-10-07 11:51

高院前法官江國華父子北韓購煤 遭訴偽造有價證券等罪

2019-10-07 11:13

疑四海堂主擄走靈骨塔商11小時 奪走1400萬現金

2019-10-07 11:01

癌症0期變4期！誆騙草藥治病婦 推拿師遭起訴

2019-10-07 10:48

被人拿刀追殺開槍傷人 自衛無罪但持槍被判5年半

2019-10-07 09:12

夫控妻叫小王「親愛的」求償百萬 法官以舉證不足駁回

2019-10-07 01:20

不爽排隊！醉漢先呼診所女員工巴掌 再推警員吃官司

2019-10-06 19:17

父親年輕時沈淪於賭博酗酒 子女聲請除免扶養法官判准

2019-10-06 17:33

「掌握作息侵隱私」 監視器對準鄰居門口法院判拆

2019-10-06 14:23

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

手刃老母逆子要為媽媽上香求交保 法官不准

2019-10-06 10:32

廚師連3天摸女老闆下體 遭索賠他先自首求輕判

2019-10-06 09:20

幫好友參選里長當幽靈人口 被判刑2月褫奪公權1年

2019-10-06 08:04

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

感念台中殉職打火英雄 禮儀公司300萬喪葬費用全包了

2019-10-06 20:38

花蓮東大門夜市傳失火 疑排油煙機釀禍台電急斷電

2019-10-06 20:35

桃園機場拖飛機碰撞空橋 發動機整流罩受損

2019-10-06 12:00

慘！消防褲破到沒隔熱層 基層控沒錢換長官喊冤

2019-10-06 13:04

萬噸平台船助拆南方澳跨港大橋 幕後低調船東是他

2019-10-06 12:34

中市2勇消公祭15日舉辦 禮儀公司無償協助

2019-10-06 13:24

社運醫師柳林瑋強吻3女 北檢依強制猥褻罪嫌起訴

2019-10-07 10:03

中鋼輸送機帶起火 環保局依空汙法開罰

2019-10-06 16:10

影／男子開車撞12輛機車逃逸 卻心肌梗塞死在家門口

2019-10-06 15:28

新營拆屋工人墜樓 空間狹小出動吊車救

2019-10-06 12:53

Booking.com訂房網疑個資外洩 228會員遭騙3千多萬元

2019-10-06 13:32

Uber Eats折70元券網喊好用 他連用4單被鎖帳號

2019-10-07 10:24

日籍夫婦遊台首站高雄 2行李箱竟忘計程車上

2019-10-06 22:57

逢甲夜市糖葫蘆天價貴？ 巨無霸草莓一串299元

2019-10-07 10:28

一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師

2019-10-07 10:35

玷辱4女同夥協助拍裸照 法官以重罪逃匿是人性續押

2019-10-07 07:35

又見違建火警！嘉縣水上鐵皮屋工廠失火 濃煙衝天

2019-10-07 08:55

台中2消防員殉職 專家：講原則太容易，那不是「真相」

2019-10-06 15:58

影／女子被偷拍裙底風光渾然不覺 消防員見義勇為逮色狼

2019-10-06 18:35

高中生網交少女約出嘿咻 她傳訊一句話法官減刑期

2019-10-07 09:42

Booking.com訂房網疑個資外洩 228人受騙

2019-10-07 00:16

夫控妻叫小王「親愛的」求償百萬 法官以舉證不足駁回

2019-10-07 01:20

高雄港都客運驚傳站內意外 婦捲車底死亡司機沒察覺

2019-10-06 19:49

成大連儂牆再傳破壞 這次被撕的是小熊維尼海報

2019-10-06 17:04

連千毅收押禁見看電視惹議 雄檢：會釐清規定

2019-10-06 17:04

太魯閣水簾洞地面濕滑 大馬遊客不慎摔斷腿

2019-10-06 19:19

拿500元要硬上女看護 高雄渣雇主成功逃10年追溯期

2019-10-06 14:53

父親年輕時沈淪於賭博酗酒 子女聲請除免扶養法官判准

2019-10-06 17:33

連交2任未成年女友 高雄男逼做這事上法院

2019-10-06 22:43

成功大學連儂牆海報、留言字條遭撕毀 七旬老翁今到案

2019-10-06 13:55

高雄仁武加油站疑氣爆 女騎士慘遭噴飛

2019-10-06 14:15

中鋼礦砂輸送帶突冒煙自燃 幸及時撲滅虛驚一場　

2019-10-06 16:07

2秘魯籍男子五星級飯店偷包包 剛出境就逮

2019-10-06 13:23

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

手機不見女子誤以為遭扒手行竊 最後只是烏龍一場

2019-10-06 21:11

「掌握作息侵隱私」 監視器對準鄰居門口法院判拆

2019-10-06 14:23

連千毅之亂後 台中大掃黑抓19人起獲4把改造手槍

2019-10-06 12:31

北市稱遊行禁蒙面 陳家欽：僅少數限制

2019-10-06 13:22

颱風夜在新莊搶錢逃往雲林 嫌犯跳樓肝臟破裂

2019-10-06 13:04

爺爺猥褻15歲孫女 8年後被告仍遭起訴

2019-10-06 14:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top