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高院前法官江國華父子北韓購煤 遭訴偽造有價證券等罪

2019-10-07 11:13聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

高院前法官江國華家族掌控的律岡聯合企業公司，涉嫌偽造航行日誌透過大陸人租用貨輪，從北韓載送無煙煤，運送到越南賣給越南知名台商，初估一年獲利兩億台幣。台北地檢署經1年多調查，認定江氏父子是與北韓國營企業簽約，而該企業並不在聯合國制裁名單內，不構成資恐防制法，但涉嫌偽造提單及交易發票，今依偽造有價證券、偽造文書、違反商業會計法等罪嫌起訴江氏父子等3人。

江國華是司法官21期結業，曾擔任台灣高等法院法官兼書記官長，擔任高院再審蘇建和3死囚案的受命，更首度逆轉改判3人無罪，並當庭釋放。

江國華與江衡父子被控涉嫌在前年8、9月間、透過大陸人租用「凱翔號」貨輪，開往北韓南浦港載送價值約300萬美元的無煙煤四萬噸，運往越南錦普港卸貨轉賣牟利。

由於北韓當時已遭聯合國制裁，江氏父子為規避查緝，不但偽造無煙煤產地證明來自俄羅斯、越南，船隻還刻意關閉衛星定位訊號，並偽造航行日誌。美國已全面清查「凱翔號」的路線軌跡，會將衛星照片交給調查局作為證據，「凱翔號」若被證實偷運煤礦，將違反聯合國的相關制裁。

據調查，律岡以一噸40美元的價差，向北韓「大進」公司購買無煙煤，若以4萬噸換算，一趟獲利至少數千萬台幣。檢方查出，江衡等人以偽造產地證明及不實 INVOICE 等押匯文件，向華南銀行申請開立信用狀。

檢方去年1月間，依違反資恐防制法及偽造文書等罪，搜索律岡等處所並聲押律岡登記負責人江衡獲准；羈押期滿前，由於檢察官已密集訊問證人及將搜索所扣得行動裝置鑑識還原，以已無羈押原因，向法院聲請撤銷羈押。江國華則以100萬元交保、江衡的吳姓妻子與律岡呂姓業務經理各10萬元交保。

檢方偵辦期間曾函詢法務部，以了解江氏父子與北韓交易行為，是否構成違反資恐防制法？法務部函覆不構成。檢方認定，江氏父子是與北韓國營企業簽約，而該企業並非聯合國制裁名單內，不構成資恐防制法，此部分並不起訴。

北韓偽造文書

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