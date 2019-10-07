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惡劣！誆騙草藥治病婦癌症變4期 推拿師遭起訴

2019-10-07 10:48聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

檢警接獲檢舉，北市松山區明旺整復中心陳姓推拿師，涉嫌在2016年間拿不知名草藥誆稱病患能治療癌症，將一瓶要價上千元的草藥水販售給病患服用，害得該名婦人乳癌短期內從0期變4期。台北地檢署認定陳推拿師及陳姓助手無醫師執照卻從事醫療行為，今依違反醫師法起訴2人。

檢警接獲一名60多歲婦人檢舉，指2016年間身體不適，去北市台安醫院就診，遭醫師診斷出罹患乳癌零期，必須作化療，但她害怕西藥副作用，向親友打探消息，得知明旺整復中心有提供一項「隱藏版服務」，能讓罹癌病患「起死回生」。

老婦心存一線希望，連忙跑去看診。陳姓推拿師稱有「祖傳秘笈」製作而成的草藥，「不用化療，吃藥就好！妳會好！」並拿出冰箱內用一瓶黑褐色藥水，要她按時服用。

門診期間，陳姓推拿師還舉出先前曾經醫好的案例，讓老婦信心倍增、不疑有他。直接大手筆收購草藥水，返家服用6個月後，回醫院複診卻變成4期。她才哭著報案，哽咽求救「我不想死…。」

去年6月12日，檢方指揮松山分局搜索整腹中心、約談陳及陳姓助手2人並查扣現場兩箱冷凍櫃與直立式冰箱內大批草藥水，以及藥丸、藥粉、藥袋、X光片、看診筆記等。

據了解，陳姓推拿師及陳姓助理矢口否認犯案，辯稱僅是提供調理身體，沒有保證向對方癌症會痊癒。至於現場大批草藥水，則是要提供予家人服用，父親肝不好、妻子和女兒有婦女病、母親體寒虛弱。

陳姓推拿師還強調，自己是某公立機關認可的中醫研究班學生。檢方認定兩人未取得合法醫師資格，卻擅自執行醫療業務，複訊後依違反醫師法，諭令陳姓推拿師以10萬元交保、陳姓助理以5萬元交保。檢方調查後，今依法起訴2人。

醫師癌症

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