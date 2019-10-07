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一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師

2019-10-07 10:35聯合報 記者王宏舜╱即時報導

女房東張淑晶因租賃糾紛頻與房客訴訟，新北地院認定她犯了18件誣告罪，合併執行有期徒刑7年；另外3件詐欺取財案、1件強制罪合併判刑1年2月得易科罰金之刑。高等法院上月23日開庭時，張婦未現身，高院今再開庭，她一早致電稱「衝庭」，要「請假」；法官決定先調查張婦今天是到哪間法院開庭、是否有合法請假事由。

一般「衝庭」多是指律師在同一時段有不同的訴訟代理案件要開庭，無法兼顧，但「被告衝庭」的說法，法界人士無言。

張淑晶(50歲)犯的18件誣告罪，大多是要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話，一旦出現租約爭議，她就虛構連帶保證人在場簽約、知情而提告詐欺，此部分被認定構成誣告，每次犯行判刑7、8個月。

新北地院認為，張淑晶明知承租房客多為經濟弱勢，卻利用房客急於租屋、多數人法律知識薄弱及不願涉訟心態，先以話術使房客在連帶保證人欄位簽名，再輕易對房客及保人提告，目的僅為獲取經濟上利益，耗費國家司法資源甚鉅，使房客無端受刑事偵查，光被她告的被害人就有78人，應受懲罰。

另外，張淑晶涉嫌在簽約時隱匿不利房客的條款、簽約出租Ａ房卻提供Ｂ房、趁房客不在時將房間短期出租等三犯行不法所得約3萬5千元，構成詐欺取財罪；另有房客發現合約內有無故不接電話要扣押租金、無故退租須賠償10萬元等不合理條款而拒絕簽增補條款，她擋在房門口不讓人離開，涉強制罪。

本案在7月23日高院首次開庭時，張婦就遲到，遲到的理由竟是「但門口有記者，要繞一下路」。9月23日高院續行準備程序，張婦沒現身，這回則是一早先打電話以「衝庭」為由未到。

上回開庭時，曾租屋的陳姓女房客說，張淑晶宣稱家具都是新的，但屋內卻有具大而不當的沙發，「坐起來怪怪的」，掀開沙發套才發現「敗絮其中」。陳女說，房間的管線設計不良，洗澡時會淹起來，誇張的是糞管也無法流通，「臭屎過了春節也沒修」。因至少有8萬的租金要不回，陳女的同學提告詐欺，並在PTT上發文，希望同學能慎選房東，卻反遭張婦控妨害名譽。

女房東張淑晶涉犯誣告、詐欺取財數罪，遭新北地院判刑7年與得易科罰金之刑1年2月，...
女房東張淑晶涉犯誣告、詐欺取財數罪，遭新北地院判刑7年與得易科罰金之刑1年2月，她不服而上訴。高等法院今開庭，張淑晶卻第二度未現身，臨時請假的理由是「衝庭」，法官將調查理由是否為真。圖／聯合報系資料照片
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張淑晶詐欺

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