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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

掩埋廢棄物被稽查 婦人強塞紅包1萬2000元被判刑

2019-10-07 10:32聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民林姓婦人的丈夫承租太平區兩筆土地，將廢水管、廢木材、水泥塊等營建廢棄物掩埋在該土地，環保局稽查員前往稽查，果發現大量廢棄物，林婦在公務車內放入裝有1萬2000元的紅包，請稽查員高抬貴手，台中地院依貪污行賄罪將她判刑4月，遞奪公權1年，緩刑2年，並罰提供40小時義務勞務。

法官審酌，林婦（47歲）為使丈夫違反廢棄物清理法案件免遭移送，以行賄方式，企圖使承辦的第一線稽查員違背職務免予移送，影響中市環保局及司法機關刑事案件偵查的廉潔、公正，考量她犯後坦承犯行，遂宣告緩刑2年，以啟自新。

判決書指出，林女的丈夫陳男2017年12月8日，向不知情的林男承租台中市太平區聖和的兩筆土地，租賃期間自2017年12月20日至2019年12月20日止。

陳男未依廢棄物清理法規定領有清除、許可文件，卻將廢水管、塑膠袋、碎馬桶、麻布袋、廢木材、大理石塊、水泥塊、鐵管、鋼筋等營建廢棄物掩埋在承租的土地上。

台中市環保局接獲檢舉，袁姓、王姓、吳姓郭查員於2017年12月28日前往稽查，發現土地有異常，次日進行開挖作業，要求陳男以挖土機開挖9處，果真發有大量營建廢棄物，當場告知陳男違反規定，並製作稽查紀錄表。

陳男的妻子林女即以「看能不能不要這樣」，要求稽查員通融，再走到公務車打開車門，將內有1萬2000元的紅包放在駕駛座方向盤左下方置物區。

林女向稽查員表示「讓我拜託一下，我們完全配合，就請你們高抬貴手」、「看能不能不要這樣寫」、「今天如果不夠止渴，你跟我講」，向稽查員行賄，而稽查員稽查結束後，發現車內的紅包，立即陳報上級及市府政風室。

林婦的丈夫承租太平區兩筆土地，將廢水管、廢木材、水泥塊等營建廢棄物掩埋在該土地，...
林婦的丈夫承租太平區兩筆土地，將廢水管、廢木材、水泥塊等營建廢棄物掩埋在該土地，環保局稽查員前往稽查，林婦在公務車內放入裝有1萬2000元的紅包，請稽查員高抬貴手，台中地院依貪污行賄罪將她判刑4月，緩刑2年。圖／本報資料照
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廢棄物紅包賄款

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