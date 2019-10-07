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夫控妻叫小王「親愛的」求償百萬 法官以舉證不足駁回

2019-10-07 01:20聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市林姓男子指控妻子和男子阿華（化名）涉嫌搞「曖昧」，並透過LINE聯繫時以「親愛的」、「北鼻」等親暱外號，破壞他的家庭及婚姻關係，向兩人請求精神慰撫金100萬元；台南地院法官認為，林妻和阿華以「親愛的」、「北鼻」等親暱外號相稱，是去年8月底的事，但林去年7月底已和妻子離婚，認為林舉證不足，駁回請求，全案可上訴。

林主張，他和妻子2010年結婚，妻子從去年3月間起，開始和阿華往來，逾越結交普通朋友等一般社交行為不正常往來，並透過LINE聯繫時以「親愛的」、「北鼻」等親暱外號互稱，破壞他家庭及婚姻關係，依侵權行為請求兩人賠償精神慰撫金100萬元。

林妻和阿華都表示，兩人聯繫時以「親愛的」、「北鼻」等親暱外號互稱，對話日期為去年8月25日，林和妻子早於去年7月31日即已離婚，內容中雖有「不知不覺已經過了五個月了耶」內容，然該部分內容是指阿華開刀之事，與下一句「親愛的我們要一起再經過好多好多好多個月喔」並無關連，自不得據此即推斷，5個月前就有不正常往來。

法官審酌，雖然情侶交往是由普通朋友進展至愛侶關係，過程並無明確之分界，但林並未舉證說明其所謂妻子和阿華的「曖昧」情形究竟為何，如何逾越社會一般通念所能容忍範圍，也無法證明婚姻關係存續期間即已有以親暱外號互稱事實，林就侵害配偶權的舉證尚有不足，自無從基於侵權行為法律關係請求損害賠償，全案駁回。

林姓男子控訴妻子叫男子阿華（化名）「親愛的」求償百萬，台南地院法官以林舉證不足，...
林姓男子控訴妻子叫男子阿華（化名）「親愛的」求償百萬，台南地院法官以林舉證不足，駁回請求，全案可上訴。圖/本報資料照片
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