夫控妻叫小王「親愛的」求償百萬 法官以舉證不足駁回

2019-10-07 01:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市林姓男子指控妻子和男子阿華（化名）涉嫌搞「曖昧」，並透過LINE聯繫時以「親愛的」、「北鼻」等親暱外號，破壞他的家庭及婚姻關係，向兩人請求精神慰撫金100萬元；台南地院法官認為，林妻和阿華以「親愛的」、「北鼻」等親暱外號相稱，是去年8月底的事，但林去年7月底已和妻子離婚，認為林舉證不足，駁回請求，全案可上訴。

林主張，他和妻子2010年結婚，妻子從去年3月間起，開始和阿華往來，逾越結交普通朋友等一般社交行為不正常往來，並透過LINE聯繫時以「親愛的」、「北鼻」等親暱外號互稱，破壞他家庭及婚姻關係，依侵權行為請求兩人賠償精神慰撫金100萬元。

林妻和阿華都表示，兩人聯繫時以「親愛的」、「北鼻」等親暱外號互稱，對話日期為去年8月25日，林和妻子早於去年7月31日即已離婚，內容中雖有「不知不覺已經過了五個月了耶」內容，然該部分內容是指阿華開刀之事，與下一句「親愛的我們要一起再經過好多好多好多個月喔」並無關連，自不得據此即推斷，5個月前就有不正常往來。