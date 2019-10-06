父親年輕時沈淪於賭博酗酒 子女聲請除免扶養法官判准

2019-10-06 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市吳姓男子結婚前就有賭博酗酒惡習，吳婚後育有一子一女，雖有工作收入，但不足自己花用，子女和妻子生活費用，仰賴妻子從事家庭代工收入、娘家接濟，後來吳變本加厲，經常出入酒店、舞廳，並申辦信用卡到處借貸，常有人到家中催收債款；吳和妻子離婚，仍未給付扶養費，子女都仰賴妻子獨力照顧、扶養至成人。吳子女長大成人後向台南地院聲請免除對父親扶養義務，法官判准。

吳的子女主張，父親和母親於1984年結婚，父親婚前即有賭博酗酒惡習，父親雖有工作收入，但尚不足自己花用，他們與母親生活費用，都仰賴母親從事家庭代工之收入、娘家接濟、向公婆借貸。

1995年間，吳變本加厲，經常出入酒店、舞廳，並申辦信用卡到處借貸，經常有人到家中催收債款，吳妻存款亦遭盜領一空，兩人200年7月離婚，二人離婚時子女都尚未成年，然吳仍不改惡習，未給付扶養費，子女都仰賴母親獨力照顧、扶養至成人，父親無正當理由對子女未盡扶養義務，子女向法官聲請請求免除對於父親扶養義務。

法官傳喚吳妻到場做證，先生結婚前，就有賭博、酗酒，有工作但都沒有拿錢回家，到了200年先生有外遇，才與他離婚，娘家的母親會偶爾協助，幫她帶小孩。」吳對於前妻陳述不爭執。

法官調查認為，吳子女自出生至成年，都仰賴母親辛勤工作及親友資助，獨立扶養至成年，吳對於子女則有未盡照顧及扶養義務