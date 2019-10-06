拿500元要上女看護 高雄渣雇主成功逃10年追溯期

2019-10-06 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄黃姓男子遭控15年前拿500元給印尼女看護，要求進行性交易，遭到拒絕後，竟涉壓她在床強行撫摸胸部、下體等猥褻得逞。黃被起訴後審理期間卻逃逸，而被通緝至今，不過高雄地院依刑法修法前規定，強制猥褻罪追訴權時效10年，黃已過追訴期，獲判免訴。仍可上訴。

判決指出，黃姓男子是印尼籍女看護工的雇主，2005年10月3日晚間10點多，他拿500元要求性交易，不過女看護拒絕，當晚11點多他竟進入女看護房間，不顧她反對強壓身上，隔著她牛仔褲撫摸下體、大腿、胸部等部位猥褻。

案發後女看護隨即前往報案，檢察官於同年12月底將黃姓男子依強制猥褻罪嫌起訴，隔年2月移審院方審理，但之後卻傳出黃逃逸，雄院於2007年3月發布通緝。

黃姓男子自2007年被發布通緝，至今也超過10幾年，合議庭認為，依黃所犯的強制猥褻罪嫌，為3年以上、10年以下有期徒刑，依修正前刑法規定，追訴權為10年，修法後為20年，以適用最有利的規定，黃的追訴期為10年。