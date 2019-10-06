「掌握作息侵隱私」 監視器對準鄰居門口法院判拆

2019-10-06 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄郭姓女子不滿樓上住戶謝姓男子將公寓頂樓加蓋，私自占有，謝又加裝5支監視器對準她家門口，全天候錄影紀錄，嚴重侵害她一家人隱私權。郭女提告要求拆除增建、監視器並另賠70萬精神慰撫金，但一審遭判敗訴，上訴後，橋頭地院合議庭認為住戶在樓梯間及頂樓平台的舉動、出入，都遭謝攝影監視，判須拆除並賠3萬元確定。

判決指出，該棟5樓雙拼公寓屋齡近40年、每層2戶共10戶，郭女9年前買下其中4、5層樓，對面謝姓男子已住進超過30年，也住4、5層樓，在這棟公寓剛落成不久，就於頂樓增建鐵皮屋。

郭女主張，頂樓依法屬共有，對面的謝姓男子在沒獲其他各樓層住戶同意下，她向前手買屋時，也沒被告知有增建房屋分管契約的存在，謝是無權占有頂樓空間，應拆除返還該空間。

郭女也指，謝姓男子一家人3年前起，就沒經她同意，擅自於雙方住處門口的上方加裝監視器2支、頂樓裝3支，並把鏡頭對準她家門口及樓梯間，導致她們家人出入、在樓梯間的舉動都遭全天候錄影，身心備感威脅，嚴重侵害隱私權，公寓出入單純也完全無加裝必要，要求拆除監視器並賠精神慰撫金70萬元。

謝姓男子辯稱，當時增建鐵皮屋是為防漏水，有經過全體住戶同意，至於加裝監視器則因謝女在頂樓開設神壇，出入分子複雜、樓梯間常有物品遺失、門聯被撕毀，警方建議可裝監視器，才裝設來維護安全，且是攝錄走廊等公共場所，無侵害隱私權。

一審法官認為，住戶確實同意增建且有分管契約，謝姓男子加蓋無不法，至於裝設監視器雖可能造成郭女出入家門時間或部分生活作息被掌握，考量居住安全或防盜，綜合考量下無侵害他人權利。