爺爺猥褻15歲孫女 8年後被告仍遭起訴

2019-10-06 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市北投區一名爺爺2010年，趁年僅15歲、患有中度身心障礙的孫女，靠近坐在身旁，涉嫌伸手進入孫女短褲，撫摸其下體前後約10分鐘，直到奶奶走進客廳目睹過程曝光。 圖／ingimage 分享 facebook 台北市北投區一名爺爺2010年前，趁年僅15歲、患有中度身心障礙的孫女，靠近坐在身旁，涉嫌伸手進入孫女短褲，撫摸其下體前後約10分鐘，直到奶奶走進客廳目睹過程曝光，全案原本在爺爺鬧自殺又離家獨居一度罷休，8年後，孫女報案指控爺爺惡行，檢方偵查後依成年人對未成年人乘機猥褻罪嫌起訴。

起訴指出，2010年8月26日凌晨，北市北投區1名爺爺仰躺在客廳沙發，患有中度身心障礙的孫女則是面對爺爺，坐在鄰近的沙發椅上，爺爺竟趁她未成年，心志缺陷而不知抗拒，左手反手伸進她的短褲，撫摸生殖器，猥褻過程約達10分鐘。

案發當晚奶奶走進客廳時，目睹老伴惡行惡狀，兩人爆發爭執，爺爺竟揚言自殺，隔日立即搬家在外獨居，奶奶則是打電話告知女兒事發經過。不料事隔8年，去年5月孫女至警局報案，並前往醫院驗傷。

士林地檢署傳喚奶奶、奶奶女兒和被害人妹妹等證人，眾人供稱，奶奶曾目擊孫女在聽疑遭爺爺猥褻，奶奶激動打電話給女兒，揭發爺爺行為，爺爺當場鬧要自殺，隔日就搬出家門等。

檢方認為，孫女驗傷時間已事隔8年，難以僅用奶奶目賭過程，就推論有乘績性交犯行，全案依照證人供詞，認定爺爺確有猥褻孫女，依成年人對少年乘機猥褻罪嫌，提起公訴。