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封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20聯合報 記者戴永華╱即時報導

一萬噸級全國最大平台船進駐南方澳，預計周三拆解跨港斷橋，宜蘭地檢署派員進駐現場全程錄影，施工團隊也以最節省切面的方式，協助保全證據；據了解，檢方已帶走當時施工興建、檢測橋梁過程的所有資料，以利後續偵辦。

港大橋包括橋拱橋墩及橋板，總重1500公噸，第一階段針對水上面300公噸橋拱，由升降平台船在海面上作業拆解。原本是要切成二、三塊卸除，後來與拆解專業團隊討論後，決定整個橋拱一次拿起來。

為了因應作業，已經從高雄徵調一萬噸級全國最大的升降平台船進駐，暫停蘇澳商港，平台船上會有二台可以吊掛500到700公噸的大型作業機具正安裝中，待這兩天就位置後，9日周三進行拆掛橋拱。

「拆除與保全雙管齊下」，宜蘭地檢署表示，在拆解斷橋過程，會派員進駐全程拍照及錄影搜證，不放過每個細節，以後保證證據及後續偵辦。

南方澳跨港大橋民國85年元月，由宜蘭縣政府委由亞新工程顧問股份有限公司規劃設計，立永營造有限公司承建，單拱頂拱造型，橋長140公尺、橋寬15公尺，橋下至海面高度18.5公尺，橋面至拱25.27公尺；期間，縣府在103年及105年委由健行科大進行全縣橋梁檢測時，也曾經把這座橋納進來，但主管單位的港務公司管理這座橋梁20年來，從未做獨立檢測。

檢方偵辦此案，連日來到縣政府、健行科技大學及港務公司調走所有資料，從興建、檢測到保養維護過程及責任，都要全面了解，同時也要有專業工程人員提供意見。

南方澳斷橋拆除前先以鋼梁與吊索固定。本報資料照片
南方澳斷橋拆除前先以鋼梁與吊索固定。本報資料照片
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港大保全斷橋

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