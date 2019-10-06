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廚師連3天摸女老闆下體 遭索賠他先自首求輕判

2019-10-06 09:20聯合報 記者王宏舜╱即時報導

周姓廚師連續3天觸摸女老闆的外陰部、屁股，女老闆不甘心，找來林姓股東和劉姓、伍姓、郭姓友人欲向周索賠；周先至台北市警大安分局「自首」，再控告5人恐嚇取財。台北地院依強制猥褻2罪判他9月徒刑、性騷擾處拘役40日，均得易科罰金。案經上訴，高等法院改判強制猥褻為1年徒刑，得易科罰金的性騷擾罪也加重為拘役50日。

女老闆等5人被控恐嚇取財罪部分，台北地檢署處分不起訴。

前年5月17日晚間9點多餐廳打烊，員工也陸續下班，女老闆當時還在店內，周姓廚師卻擋住她，試圖解開女老闆內衣。周伸手撫摸女老闆胸部、外陰部得逞。

隔天晚上9點多，周又趁女老闆在收銀台結帳時，利用「走過」她身後的機會，摸她屁股性騷擾。5月19日晚上9點多，周建仲再趁女老闆巡視廚房之際，從她身後強抱、撩開她裙子，將指尖伸入女老闆內褲撫摸下體。

接連3天遭廚師猥褻，女老闆受不了，找來股東、朋友助勢，想要周交代、賠償。周發覺苗頭不對，當年6月9日傍晚自行到大安分局自首，坦白這幾天的所做所為。

因周姓廚師在女老闆提告前就先自首，符合刑法第62條「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑。」規定，台北地院依法減刑。

北院認為周為了滿足性慾，漠視女老闆的性自主決定、身體控制權而強行猥褻，讓對方身心受創，衡量他沒有前科、品行尚可，判的徒刑、拘役皆可易科罰金。不過高院則撤銷原判決、加重刑度，其中強制猥褻罪部分必須入獄。

台北市一家餐廳女老闆連續3天遭周姓廚師猥褻下體、胸部，高等法院依強制猥褻罪判周1...
台北市一家餐廳女老闆連續3天遭周姓廚師猥褻下體、胸部，高等法院依強制猥褻罪判周1年徒刑，性騷擾罪部分則處拘役50日。圖／ingimage
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猥褻自首性騷擾

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