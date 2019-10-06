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怎麼回事？這校停招18年 竟有一堆人返校

幫好友參選里長當幽靈人口 被判刑2月褫奪公權1年

2019-10-06 08:04聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市68歲江姓婦人去年5月，為幫助曾姓女友人參選東區某里長，竟涉嫌持由曾女提供房屋稅繳款書資料虛遷戶籍後，得取投票權，去年11月24日投票後使投票發生不正確結果；台南地院依江女違反妨害投票罪，判處她徒刑2月，得易科罰金，褫奪公權1年，緩刑2年，全案可上訴。

判決說，江為曾姓女里長候選人好友，江知悉公職人員選舉罷免法規定，在各該選舉區繼續居住4個月以上者，方取得選舉人資格而為有投票權人，也明知其個人並無實際遷徙居住選區，但因曾女欲參選東區某里長選舉，為使曾珠順利當選，以虛遷戶籍 取得投票權，由曾提供房屋稅繳款書等文件予江，江再於去年年5月2日，自原戶籍地遷入選區戶籍地。

去年11月24日，江女前往東區第1176號投票所，前往領票後行使投票權，使投票發生不正確結果，案經台南市調查處及台南市警一分局法辦、起訴。曾女所涉妨害投票部分，經台南地院判決刑6月確定。

法官審酌，江女無視民主選舉精神及選舉制度目的，以虛偽遷徙戶籍之方式取得投票權並前往投票，藉以支持特定里長候 選人，使該候選人得票數不實增加產生不正確結果，足見她法治觀念偏差，破壞公職人員選舉公正、純潔性，影響民主機制正常運作及公眾利益，但念在她無任何刑事前案紀錄，素行尚佳，犯罪後知坦承犯行，態度良好，量處其刑。

台南市江姓婦人幫好友參選里長，涉嫌虛遷戶籍當幽靈人口，台南地院判她徒刑2月，褫奪...
台南市江姓婦人幫好友參選里長，涉嫌虛遷戶籍當幽靈人口，台南地院判她徒刑2月，褫奪公權1年，緩刑2年，全案可上訴。圖/本報資料照片
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