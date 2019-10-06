幫好友參選里長當幽靈人口 被判刑2月褫奪公權1年

2019-10-06 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市68歲江姓婦人去年5月，為幫助曾姓女友人參選東區某里長，竟涉嫌持由曾女提供房屋稅繳款書資料虛遷戶籍後，得取投票權，去年11月24日投票後使投票發生不正確結果；台南地院依江女違反妨害投票罪，判處她徒刑2月，得易科罰金，褫奪公權1年，緩刑2年，全案可上訴。

判決說，江為曾姓女里長候選人好友，江知悉公職人員選舉罷免法規定，在各該選舉區繼續居住4個月以上者，方取得選舉人資格而為有投票權人，也明知其個人並無實際遷徙居住選區，但因曾女欲參選東區某里長選舉，為使曾珠順利當選，以虛遷戶籍 取得投票權，由曾提供房屋稅繳款書等文件予江，江再於去年年5月2日，自原戶籍地遷入選區戶籍地。

去年11月24日，江女前往東區第1176號投票所，前往領票後行使投票權，使投票發生不正確結果，案經台南市調查處及台南市警一分局法辦、起訴。曾女所涉妨害投票部分，經台南地院判決刑6月確定。