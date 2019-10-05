山區罕見大陣仗 台南玉井晚間數十部警車集結

2019-10-05 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市政府警察局為防制酒後駕車引發交通事故造成民眾身體、財產嚴重損害，今天晚間利用玉井區周六夜市人潮眾多的機會，集結玉井、麻豆、佳里、善化等分局及保安大隊、交通大隊合計30名警力，在玉井區民族路夜市旁的停車場，由玉井警分局長楊青垂主持聯合勤教，展現警方強力取締酒駕之決心。

「這麼多警車齊聚玉井，以為有什麼大事。」山區居民很少看到警方大陣仗集結，紛紛好奇詢問，得知是取締酒駕才鬆一口氣。

楊青垂分局長於勤教中提醒員警，應擺放及收拾路檢裝備，落實交管，拉長縱深部署；攔查時不要將頭、手伸進駕駛座位內，並請民眾下車受檢，引擎要熄火；查獲犯嫌更需落實搜身，避免遭受攻撃。

此外，遇到可疑交通違規攔查不停，蒐證後依道路交通管理處罰條例第60條及61條逕行舉發；如於設有酒測告示攔查點駕駛拒絕攔查，經蒐證後，依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款逕行舉發，不要貿然追車，才能確保本身及民眾安全。

勤教結束後，玉井警分局18名出勤員警，即前往玉井工商校門前聯外道路台84線路口路檢，全面針對轄區易酒駕肇事、違規之路段及地點加強執法作為，提高見警率，以遏止酒駕發生。

同時，基於科技執法，妥善運用警友會所捐贈的空拍機，隨時升空並從高處俯瞰掌握路檢全景，若有突發性事件，亦能居高臨下，掌握全場動態。