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酒測績效多來自交通稽查 警盼議員支持取締決心

2019-10-05 21:12聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

日前有台北市議員開議期間，質疑警方明知不可趁民眾停等紅燈，隨意拿出酒測器酒測，為何這種模式至今屢見不鮮？警方認為，該議員所指行為，可能屬於交通稽查一部分，不過交通稽查須有駕駛人明顯違規，才可上前稽查。

警方指出，執行酒測勤務跟交通稽查不一樣，依警察職權行使法規定，酒測勤務必須先通過分局核准，才可在路檢點擺出停車受檢告示牌，依序對經過汽、機車攔檢。

交通稽查則可採不定點方式，例如騎車巡邏時，發現駕駛人有違規行為，可將其攔停盤查，過程中若聞到酒味，就作為繼續稽查依據。

警方透露，酒駕績效中，超過一半源自交通稽查，許多案例是巡邏員警看到駕駛人變換車道未使用方向燈、安全帽戴未扣、號牌汙穢等違規，上前攔查發現酒駕；且酒駕者若看到遠處有路檢，可能在就近路口轉彎逃逸；交通稽查則不易發生上述情況。

今天起連3天是台北市議會進行警政衛生部門質詢，基層警盼，議員能支持第一線員警取締酒駕決心，減少無辜市民傷亡。

另外，有民眾酒駕遇警方攔查，被開單罰款，卻認為警方不符正當程序進行酒測，一狀告上法院，結果獲法官認同撤銷罰單，也引來基層警批「這根本是打擊取締酒駕決心士氣」，將造成社會危害。

警方執行酒測勤務，須先通過分局核准，才可在路檢點擺出停車受檢告示牌，依序對經過汽...
警方執行酒測勤務，須先通過分局核准，才可在路檢點擺出停車受檢告示牌，依序對經過汽、機車攔檢。記者蔡翼謙／翻攝
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酒駕北市警察

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