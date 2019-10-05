超跑少東裝闊買「神獸」沒付錢 車商求償3359萬勝訴

2019-10-05 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



「超跑少東」、執夢國際執行長陳風廷自稱擁有12輛頂級超跑，包括全台第一輛由義大利頂尖車廠手工打造的「義大利神獸」Mazzanti 771，未料他吸金27億元落跑，連「神獸」的錢也沒付，跑車總經銷商優利通公司提告請求給付買賣價金，台北地方法院判執夢國際應給付3359萬餘元，仍可上訴。

陳風廷（23歲）2003年至2016年6月間為列冊低收入戶，他事後成立公司，在台中市成立超跑經銷據點，卻傳出債務糾紛，向143名被害人吸金27億餘元，捲款逃亡，檢方已發布通緝。

優利通公司是義大利藍寶堅尼Lamborghini酒類、周邊精品的台灣總經銷商，也是義大利Mazzanti跑車總經銷商。優利通提告主張，公司和執夢國際2年前曾簽約，約定執夢國際可以享有藍寶堅尼周邊精品的最低廠商進價，也授權執夢國際使用藍寶堅尼的商標權。

優利通指出，陳風廷去年1月以執夢國際名義，訂購5000個藍寶堅尼酒杯禮盒，價值787萬5000元，陳還承諾會盡快支付訂金和尾款，但事後經公司催繳貨款，陳仍沒有付清款項，至今積欠391萬餘元。

另外，陳風廷去年2月以執夢國際名義，購買一輛價值3800萬元Mazzanti跑車，公司也有傳訂金預定單獲得陳的同意，陳表示隨即會支付訂金；公司信任陳會遵守約定，替陳代墊訂金930萬餘元，但陳僅支付831萬元，其餘款項持續拖欠不付款。

優利通今年從媒體得知，陳風廷非法吸金逃亡，因此提告請求執夢國際給付3359萬餘元；台北地院開庭，執夢國際均未派員出庭，也沒有提出書狀。