喊「警察打人」遭法辦 非粗鄙、謾罵無罪確定

2019-10-05 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



吳姓男子的友人因涉毒遭警方逮捕，他前往桃園縣警北勢派出所欲打探消息，遭警察制止，吳拿出手機拍攝，稱要確認「會不會刑求」，雙方吵了起來。吳喊「你動手打我喔」、「你們北勢所的人動手喔」，員警認為他侮辱公務員，將他送辦，桃園地檢署起訴。但桃園地院、高等法院都認為事證無法說服法官至無合理懷疑程度，法院須堅持證據裁判主義、嚴格證明法則，吳無罪確定。

吳去年1月13日早上，到北勢派出所打探涉毒被捕的朋友偵辦進度，員警勸止。吳不滿陳姓警員制止他在「門外」拿手機拍攝，當場說「你動手打我喔？」「你又動手打我嘛！」陳認為名譽受損。桃檢依侮辱公務員罪起訴吳，但桃院判無罪。

檢方上訴。高等法院表示，刑法「侮辱公務員公署罪」須是公務員依法執行職務時，以粗鄙的言語、舉動、文字、圖畫侮辱、謾罵、嘲笑公務員，或出於貶損公務員評價之意，有輕蔑公務員人格的言語，才符合要件。因此，本案要討論的第一點就是員警當天是否「合法執行勤務」？再來則審究吳的言詞是否構成「侮辱」。

從警員職務報告來看，因陳姓警員當時正對另案嫌疑人製作警詢筆錄，也提供機會讓吳詢問朋友的狀況，吳卻仍持續拿手機拍攝派出所員警製作筆錄的過程。高院認為員警為維護秩序、筆錄順遂，並避免偵查資訊外流，阻止吳拍攝是合法執行職務無誤。

但勘驗監視器，吳說「你動手打我喔」、「北勢所的人動手打我喔」、「你用手推我啊」，而警察們則說「你把內傷給我看，我現在帶你去檢查，你哪裡內傷，你跟我講，蛤，你哪裡內傷。」「你叫囂看看啊，搞什麼，警察機關可以這樣讓你搞的喔」。