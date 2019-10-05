車禍拒絕手術卻求償上百萬 法院判男子自負後果

2019-10-05 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名陳姓男子前年4月車禍遭小貨車撞傷，雙手及肋骨多處骨折，因為拒絕手術，錯過治療的黃金時間而留下後遺症，事後卻將過錯歸咎小貨車駕駛，求償775萬餘元，但新北地院審理認為有失公平，今天判他敗訴。

陳男今年4月騎車行經林口區八德路、文化三路口時，遭同向準備右轉的小貨車從左側撞上，導致身體多處擦挫傷和骨折；事發後，小貨車駕駛刑事被新北地院依過失傷害判拘役40日，得易科罰金，而陳男因和解條件談不攏，因此提出附帶民事賠償。

陳男興訟表示，他雖有接受治療，但雙上肢肩關節仍有沾黏情形，腕關節活動也受限，上廁所、洗澡、日常生活皆需他人幫忙，所以除了醫藥費和工作損失，小貨車駕駛及車主應該還要賠償他勞動減損損失和精神撫慰金。

審理時，車主表示自己和小貨車駕駛只是親戚關係，當天是因為對方有需求而出借，並非雇傭關係，應無賠償責任。小貨車駕駛雖認過失傷害，但強調陳男傷勢有嚴重後遺症是他自己決定所造成。

小貨車駕駛表示，陳男受傷後，曾自行評估傷勢不嚴重，決定尋求民俗療法而辦理出院，雖有婉言相勸，但對方回應不想開刀，同時也表示只要賠償工作損失及機車修理費即可，後來對方回醫院治療時，也有先給20萬元協助治療，已盡應盡責任義務。

法院函詢醫院陳男傷勢診斷情況，回函指陳男曾接受手術治療，術後傷勢大致回復，但仍有僵硬問題，「本院醫師曾建邊病人應再次手術來加速恢復，但病人不願再次手術」，因此認定傷害擴大是陳男自己過失造成。