沒通知當事人補繳裁判費輸了官司 律師判賠5萬元

2019-10-05 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



律師吳秀菊被控替邱姓女子打民事訴訟，收到法院裁定卻未通知邱女補繳裁判費，導致邱女訴訟被駁回。邱女不滿向法院提告求償，台北地方法院認為吳秀菊確實有漏未通知的疏失，判賠5萬元，仍可上訴。

邱女提告主張，她前年提民事訴訟請求近600萬元本票債權不存在，委任吳秀菊為訴訟代理人，士林地方法院一審判她敗訴；吳秀菊事後開會指派事務所另名律師寫上訴狀，也指定事務所員工為送達代收人，上訴狀也送達士林地院。

邱女指出，士林地院2018年4月18日裁定命她繳納第二審裁判費，事隔6天裁定也合法送達事務所員工，但吳秀菊收到補費裁定後，卻沒有告知她應該要繳費，導致士林地院以她沒有繳裁判費為由，裁定駁回上訴；她向吳秀菊請求賠償403萬餘元。

吳秀菊抗辯，邱女並沒有委任她寫上訴狀或擔任第二審訴訟代理人，雙方沒有就二審成立委任關係，邱女也沒有給付委任費用，她沒有義務和責任幫邱女處理二審案件事宜，收受和轉交補費裁定和她有什麼關係？

她認為，士林地院裁定補費後，邱女事後也已具狀解除事務所員工的送達代收權限，本來就應該自行處理上訴繳費事宜，如今轉嫁責任給她的心態可議；另外她去年深受疾病所苦，該案一審之後也沒有和邱女接觸，不禁令人懷疑邱女假借此事對她訛詐。

判決指出，根據寫上訴狀的律師、事務所員工到庭作證，開會當天是吳秀菊指示仍由事務所代收，且事務所收到法院補費裁定後，吳秀菊也說會聯絡邱女繳費，並討論二審委任事宜。

法官認為，根據證人說法，顯見吳秀菊有指派其他律師寫上訴狀，也指定員工是送達代收人，並由事務所遞狀至士林地院，認定吳秀菊、邱女之間就撰狀指定送達代收人一事存有委任契約關係，吳秀菊收到補費裁定後，有通知邱女繳納的義務，但吳秀菊卻沒有通知，應負賠償責任。

判決指出，雖然邱女主張吳秀菊讓她損失訴訟標的價格的三分之二，但案件上訴二審是否廢棄改判，結果並非必然，且邱女在士林地院駁回上訴前，已自行遞狀解除事務所員工為送達代人，顯見邱女知道沒繳裁判費一事，本身也有過失。