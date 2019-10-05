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3歲女娃遭虐成植物人 法院判施暴繼母關6年半

2019-10-05 14:07聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市一名3歲女娃還來不及長大就因為家暴傷害案件被打成植物人，涉嫌施暴的繼母今被...
新北市一名3歲女娃還來不及長大就因為家暴傷害案件被打成植物人，涉嫌施暴的繼母今被新北地院依依重傷害罪判刑6年6月。示意圖／Ingimage
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新北市一名3歲女娃還來不及長大就因為家暴傷害案件被打成植物人，至今躺了2年多，餘生恐在病床上度過。案發後，涉嫌施暴的繼母被新北地檢署起訴，雖否認犯行，但說法未被採信，今被新北地院依依重傷害罪判刑6年6月。全案可上訴。

據了解，女童自父母離異後就由父親照顧，父親再婚後才由繼母接手，其還有一個父親和繼母生的弟弟，但遭家暴的只有她一人。事發後，父親已與繼母離婚，弟弟由女方扶養。

女童去年2月曾因頭部創傷被送醫救治，當時醫院就發現其身體有多處新舊雜陳的瘀傷，且有硬腦膜下出血、顱內出血等情形，疑似遭家暴兒虐，但家防中心當時調查無明確兒虐狀況，最後只做追蹤，未進行安置。

後來，女童5月又因高燒不退送醫，結果急性硬腦膜下出血、缺氧性腦病變和肺炎等情傷及腦部，智力退化到只剩2歲，無法站立也無法控制大小便，長期臥床與植物人無異。

案發後，繼母否認犯行，供稱自己只叫女童罰站過，不曾動手打人。此外，她也辯稱女童調皮好動，喜歡趴趴走，加上浴室地板濕滑，平常就很容易跌倒，強調傷勢是女兒自己跌倒造成。

法院調查，除了女童父親外，其他家人都指證繼母會加暴，而且還會拿菸頭燙菸疤，讓女童非常懼怕，為了避免被虐而連說3次「媽媽沒有打我」。

此外繼母在檢方偵訊時，原本答應接受測謊，但臨時以疾病為由拒絕，又提不出任何診斷證明。在女童第2次就醫與生母聯絡時，她也只說腦膜炎，未提腦下出血等重症，顯有隱匿、避重就輕情形，因此未採信其說法。

法院認為，繼母對女童造成一輩子難以復原的傷勢，犯後仍次詞狡辯推諉，未見悔意，因此審酌其情節後量刑6年6月。

家暴植物人虐童

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