「小心不能中獎」 正宮淚揪腥夫偷情女助理獲賠50萬

2019-10-05 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市已婚人夫予公司女助理偷情，元配怒離婚求償，獲賠50萬元，可上訴。示意圖／Ingimage 分享 facebook

高雄市已婚人夫「大慶」（化名）背叛10年婚姻，與同公司女助理「曉予」（化名）暗通款曲，私下不時相約咖啡廳、摩鐵偷歡，更相互暱稱「親愛的」，大慶還一再提醒曉予「小心不能中獎」，公司同事看不下去，打電話跟大慶老婆「筱雲」揭姦情，筱雲才驚覺老公偷吃。橋頭地院認為大慶、曉予嚴重侵害筱雲配偶權，判應連帶賠償50萬元，可上訴。

筱雲痛訴，大慶是公司資深製程主管，工作上常與助理曉予接觸，沒想到卻演變成姦情。據她蒐證，大慶從前年6月起，開始會載送曉予上下班，並利用職務之便出遊，到各地咖啡廳、摩鐵約會，還不時用「親愛的」相稱，言語親熱露骨。

筱雲從兩人微信對話發現，小三曾嬌嗔「今天你真的弄我的胸部有點太大力，現在還有點不舒服，以後不要捏的那麼用力」，大慶還回覆「秀秀，下次會溫柔的對待」，兩人還曾討論要小心「不能中獎」。筱雲陷入崩潰，與大慶的10年婚姻也正式在去年2月以離婚收場，她向腥夫、小三求償80萬元精神慰撫金。

然而，大慶、曉予辯稱，兩人雖熟識，偶有順帶接送上下班、一同用餐，但絕無交往、發生性關係，也無侵害筱雲配偶權，更指筱雲蒐證手段違法、有瑕疵，侵害他們隱私權，主張駁回筱雲請求。

但經橋頭地院調閱相關通聯紀錄、行車記錄器錄音檔，發覺大慶、曉予對話確實踰越一般朋友分際，且從兩人親密對話，合理推斷他們之間確實存在不正當交往、也有發生性行為，已嚴重侵害筱雲配偶權。法官認為，即便筱雲蒐得的證據涉及大慶、曉予隱私權，但也同樣涉及元配配偶權有無受侵害，元配蒐證手段、目的並未過當。

橋頭地院認為，大慶、曉予侵害筱雲配偶權，情節重大，已超過一般社會所能容忍的交往，害筱雲原本幸福的家庭生活破滅，婚姻陷入困境，判偷情的兩人應連帶賠償元配50萬元，可上訴。