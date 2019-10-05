國安私菸案法官找嘸人？吳宗憲被限制住在憲兵隊

2019-10-05 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



國安私菸案起訴後，指標性被告總統府前侍衛室少校軍官吳宗憲、張恒嘉歸建原軍種即憲兵單位，致原本2人限制住居裁定失去法律效力，法官擔心影響審判，函詢2人人事異動後，今天召開調查庭，庭畢將吳、張各限制住居在台北憲兵隊、士林憲兵隊，並訂下月1日傳喚2人開準備庭。

承審法官楊世賢並口諭吳宗憲、張恒嘉未來排休假前，需先以狀子陳報休假時間、休假去處，並隨時保持手機暢通。

吳宗憲、張恒嘉偵查中被羈押，8月26日法院裁定各以100萬元交保，限居於總統府侍衛室；法官今天作成新的處分後，告誡吳、張「可能不定期派人查訪」，將請憲兵機關注意2人出勤狀況，希望吳、張能對新的裁定謹記在心，如果再讓法院找不到人，「可能用另外的方式來處理」。

吳宗憲說，9月1日接到國防部調職令，被轉調台北市中華路的台北憲兵隊，但休假時還是會返回高雄市楠梓區老家，時而帶妻子回娘家；吳說，他以為法院了解他戶籍在高雄，「應該找得到吧？」致疏於陳報異動。

張恒嘉說，他交保後先從侍衛室調回國安局，之後被調到台北市士林區士林憲兵隊，平常1個月約有15到20天待在隊部，周休二日前後，才會請連假回高雄市三民區的家，但休假偶爾也會到台北市南港區胞姐的家中過夜，關於異動有向法院遞狀說明。

調查庭開庭中，法官向檢、辯說明監察院今天來函調閱卷證想查案，詢問公訴檢察官、被告律師雙方有無意見。