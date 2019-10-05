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暴衝撞飛洗車場員工 8旬老翁肇逃撞護欄才說「我負責」

2019-10-05 12:13聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市81歲張姓老翁在加油站附設洗車場時，駕駛操作失當狠撞準備擦車的洗車場員工，...
高雄市81歲張姓老翁在加油站附設洗車場時，駕駛操作失當狠撞準備擦車的洗車場員工，還直接駛離逃逸，遭橋頭地院依過失傷害罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。示意圖，非當事照／本報系資料照
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高雄市81歲張姓老翁去年駕車赴加油站，隨後順道到加油站附設洗車場清洗愛車，卻在等待擦車時，踩踏油門過猛，害車輛暴衝，直接衝撞上準備擦車的徐姓洗車場員工，害徐員全身多處骨折，撞擊力道猛烈，連加油站金屬廣告看板都連根拔起歪曲，張翁還逕自逃逸，直到自撞路邊護欄才停車。橋頭地院依過失傷害罪，判處張翁有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

判決指出，張翁的愛車清洗完畢後，他就駕車駛往擦拭區；當時擦拭區有2名洗車場員工站在前方準備擦車，沒料到待擦猛然加速，直接撞上車前左側的徐員；徐員迎面遭狠撞，直接倒在洗車廣告看板上，還被輾過，加油站長聽到一聲慘叫，隨後只見有輛車車急速駛離，不久自撞橋墩護欄，張翁才下車折返加油站，表明「這件事我會負責」。

受傷的徐姓員工經送急診救治，全身多處受有骨折、挫傷傷勢，怒向警方報案。然而。張翁事後表示，確實有接受加油、洗車服務，卻頻頻否認過失傷害，辯稱「我沒有打檔、沒有踩油門」，是車輛突然暴衝，「我沒有撞到人，是他自己跳去撞看板」，反咬徐姓員工捏造事實誣告。

但另名加油站員工、站長指證歷歷，且有監視器畫面佐證。站長更直指，車輛在洗車狀態雖應是空檔，但洗車機將車輛推出軌道後，若未變換檔位，又在洗車場平坦地面，車輛應不可能移動；另名在場員工也表示，當時有告知張翁將車輛往前開，張翁確實已變換檔位並踩踏油門，車輛才會往前移動。

再加上張翁在法院審理時曾說，加油前有檢查過車輛，機油、水、煞車油、輪胎，並未檢查出異狀。法官以此認定，事故原因應是張翁駕駛失當，並無汽車機械故障問題。

橋頭地院一查又發現，張翁事發時高齡81歲，駕照已過期又未換發新駕照，已違反道路交通處罰條例，依法可罰1800元以上、3600元以下罰鍰，又未小心謹慎駕駛，害準備擦車的徐姓員工受重傷，至今仍在復健、無法工作，認定張翁明顯犯過失傷害。

橋頭地院考量張翁事後頻頻否認過失，還不願調解、賠償被害員工損失，依過失傷害罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

加油站駕照傷害罪

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