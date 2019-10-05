獨／騎電動自行車沒戴帽 中市警3天罰875件進帳26萬元

2019-10-05 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



交通新制本月1日上路，騎乘電動自行車須配戴安全帽，否則恐吃上「未配戴安全帽」的300元罰單，新制上路3天，台中市警局共開出875張罰單，開罰26萬餘元，台中市警局交大呼籲，正確配戴安全帽有效保護頭部，民眾別跟荷包過不去。

輕巧又方便的電動自行車，可代步又免加汽油，是許多家庭主婦、外籍人士的最愛，道路上常見電動自行車在巷弄或馬路上來去自如、穿梭身影。

台中市警察局交通大隊指出，10月1日新修訂的道路交通管理處罰條例慢車條款中，騎乘電動自行車須配戴機車用安全帽或自行車用之安全帽，最高時速只能維持25公里，無速度寬限。

為防止違規駕駛的行為，全國警方自10月1日起開始加強執法，根據台中市警局交通警察大隊統計，騎乘電動自行車未依規定配戴安全帽者，1日開出203件、

2日開出182件、3日開出490件，共計875件，總罰鍰金額高達26萬2500元。

另，台中市觀旅局同步10月1日起至12月31日試辦禁止電動自行車騎乘「潭雅神綠園道｣，規劃為前1個月勸導、後2個月取締。

台中市警局豐原分局指出，「潭雅神綠園道｣連接潭子、大雅及神岡，是民眾假日休閒、散心、兜風的好去處，近來騎乘電動自行車民眾增加，常有違規超速與併排騎乘等影響他人安全駕駛的行為。

豐原警分局編排「潭雅神綠園道｣加強巡守勤務，統計10月1日至3日止，勸導違規進入綠園道的電動自行車100餘件。