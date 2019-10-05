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愛犬不慎咬死「棕蓑貓」 婦涉野保法不起訴

2019-10-05 11:37聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

新北市一名王姓婦人養了一隻名叫「甜甜」的狗，今年7月間卻在園子裡咬死一隻俗稱棕蓑貓的食蟹獴，王婦因此被依違反野生動物保育法函送法辦。台北地檢署調查後，認為她沒指使「甜甜」攻擊棕蓑貓，也不知是保育類動物，沒違法故意，依罪嫌不足，將她不起訴。

俗稱棕蓑貓的食蟹獴，產於中國南方、台灣、印度西北、尼泊爾、緬甸、東南亞等地。體色通常為灰色，面部和頸部兩側有白色的斑點。除了以蟹類為食外，它們也吃魚、蝸牛、蛙、嚙齒類、鳥、爬行類以及昆蟲。

在我國食蟹獴屬三級保育類野生動物，依法應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違反者恐被處以有期徒刑、罰金。保七總隊調查，今年7月14日下午5點多，一名住在石碇區潭邊里外的王姓婦人，涉嫌指使「甜甜」咬死闖入園子裡的棕蓑貓。

保七認為，王婦未經許可非法獵捕保育類野生動物，涉違反野保法，因此將她函送法辦。據了解，王婦坦承「甜甜」曾經咬死一隻野生動物，但辯稱當天看到「甜甜」咬死一隻動物，因為怕狗得傳染病，就上網發文詢問這是什麼動物，並不知為保育類。

檢方查出，王婦在臉書上發文張貼死亡的棕蓑貓照片，一開始主旨為「不知甜甜的獵物是什麼」隨後網友發文，王婦回應「就在我的園子裡，我不會做那種事，故意叫狗去咬」、「如果你家的狗，能夠接受你一個號令一個動作，你再來跟我談這個」等語。

檢方認為，「甜甜」咬死棕蓑貓之際，王婦並未指示牠攻擊，並在發現棕蓑貓死亡時，她也不知道這是保育類動物，並沒故意違反野保法，另也無其他積極事證可認定她違法，因此不起訴。

保育類野生動物緬甸

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