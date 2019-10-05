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偷拍學妹洗澡沒和解還向法官求情 男研究生判刑2月

2019-10-05 10:06聯合報 記者邵心杰╱即時報導

23歲楊姓男研究生在校外租屋，4月25日凌晨零時30分，一時鬼迷心竅，竟以行動電話的錄影功能，偷拍隔壁女大學生沐浴畫面，女大生察覺有異，報警處理，楊坦承偷拍，請求法官給予緩刑宣告，但他迄今未與女大生達成和解，也未取得諒解，她仍身心受怕，精神狀態不佳，台南地院認楊犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處2月徒刑，可上訴。

台南地院審酌，楊為滿足自己私慾，竟私自以行動電話竊錄女大生沐浴時的非公開活動及身體隱私部位，造成她心理恐慌及不安全感，身心備受煎熬，且迄未與女大生達成和解及獲得諒解，所為實在不應該。院方念在楊並無犯罪前科，素行尚可，犯後坦承犯行，兼衡他供稱現就讀研究所、家庭經濟狀況勉持等一切情狀，量處2月徒刑，可易科罰金。

檢警調查，楊和女大生是鄰居，2人均在台南市租屋；楊今年4月25日零時30分許，未經女大生同意，擅自以行動電話的錄影功能，錄製並拍攝她沐浴畫面。經女大生發現有異，旋即報警處理，循線查獲。楊因妨害秘密案件，經檢方聲請簡易判決處刑。

楊雖具狀向法官請求給予緩刑宣告，院方審酌，楊犯後尚知坦承犯行，但其行為造成女大生迄今身心受怕、精神狀況不佳，且考量楊迄今與女大生無法達成和解，也未取得諒解，對她身心上造成損害不輕，認緩刑並不適當。

楊姓研究生坦承偷拍，請求法官給予緩刑宣告，但他迄今未與女大生達成解，也未取得諒解...
楊姓研究生坦承偷拍，請求法官給予緩刑宣告，但他迄今未與女大生達成解，也未取得諒解，台南地院認楊犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處2月徒刑。圖／本報資料照片
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沐浴偷拍大學生

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