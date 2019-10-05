AB型與O型生出O型兒？ 父死33年後確認非親生

2019-10-05 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



60歲鄭姓男子發現33年前過世的父親血型是AB型，母親是O型，卻生出O型的他，他提否認推定生父之訴。高等法院依血型組合、家事調查報告和鄭的3名兄長拒配合受鑑定，認定他不是母親和「父親」所生。示意圖／Ingimage 分享 facebook

鄭姓男子和九旬吳姓老母因數宗財產糾紛而失和，兩年前母親(已歿)脫口「你幾十年來拜的父親，是你自以為的父親，只是你不知道而已」，他調閱戶籍登記簿，發現父親血型是AB型，母親是O型，卻生出O型的他。鄭提否認推定生父之訴，台北地院判他敗訴；高等法院依血型組合、家事調查報告和鄭的3名兄長拒配合受鑑定，改認他不是吳婦和「父親」所生。

鄭姓男子(60歲)在家中排行老四，父親在1988年即撒手人寰，母親則在去年5月以93歲高齡辭世。

鄭說，因父母有婚姻關係，自然推定他是「鄭姓父親」的婚生子，但他前年6月到台北市萬華區戶政事務所調閱原始戶籍登記簿，發現父親血型是AB型，母親是O型，依血型遺傳法則，不可能生出O型的他；他要求3個哥哥接受血緣鑑定，卻都遭拒絕，顯見他不是母親自「父親」受胎所生。

鄭的大哥表示，他1964年念大二時，曾和當時5歲的么弟談論血型，他說「你的血型是不可能的」，不過他不敢多問、多想，害怕事情一發不可收拾。台北地檢署檢察官為本案被上訴人，北檢以鄭5歲時就知道不是父親親生的，超過民法提起否認推定生父之訴除斥期間，且吳老婦人已經死亡，沒有她血型資料，其他小孩也無意願接受DNA鑑定，認為應駁回鄭上訴。

因吳老婦人和么兒間為了不動產信託而有數宗訴訟，大兒子曾約么弟見面，說「你到底要什麼，兄弟間有必要搞成這樣嗎？」但鄭回應「我們才不是兄弟」、「你爸爸睡在我名下的墓地，我要把墓地收回」。

法務部調查局表示，若發生血清學通則矛盾的情形，不排除個案為亞孟買血型，亞孟買血型的紅血球不會與抗A或抗B血清反應，常規血型檢驗中，容易被誤判為O型，唯有透過DNA鑑定才能明確。高院安排鄭的3名兄長到調查局鑑定，但3人拒絕。

高院認為血型組合排除生出鄭的可能，3名兄長無正當理由卻拒絕鑑定，依經驗和論理法則，足認鄭不是生母和「鄭父」愛的結晶，因此廢棄一審判決，改判他勝訴。