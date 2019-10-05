親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小狗開刀休克亡 獸醫「毀損」不起訴

2019-10-05 01:06聯合報 記者曾健祐／桃園報導

可愛的「毛小孩」，獸醫師和工作人員細心呵護（示意圖，與本案無關）。 圖／聯合報系...
可愛的「毛小孩」，獸醫師和工作人員細心呵護（示意圖，與本案無關）。 圖／聯合報系資料照片
分享

鄭姓動物醫院院長、陳姓獸醫師今年替鄭姓飼主的愛犬開刀，不料，小狗術後突然休克，急救後仍死亡。鄭不甘寵物喪命，對兩獸醫提告毀損，獸醫辯稱不手術、狗也有危險。檢方調查後認定，小狗死亡不見得與手術有關，且毀損罪只罰故意犯，全案不起訴。

鄭姓飼主控訴，今年八月三日帶著愛犬到動物醫院就診，沒想到手術才剛結束，小狗就突然休克死亡。由於寵物在法律上算是「物」，鄭雖不能依過失致死罪嫌對兩人提告，但她仍控告鄭姓院長、陳姓醫師基於「毀損」犯意，替她的狗動手術後致死，對她造成損害。

檢方偵訊時，陳姓醫師辯稱，他看過院長出示該犬隻的超音波影像、驗血和臨床症狀等資料後，依專業判斷認為小狗的子宮蓄膿需立即開刀。手術完成後狗就出現心跳、呼吸異常，麻醉師立即打強心針急救，過程中都有使用生命監控，不是為賺錢故意開刀。

鄭姓院長說，該犬隻入院時是低血糖狀態，子宮有蓄膿及破裂情形，不手術可能因嚴重敗血及腹膜炎死亡。手術後牠突然休克，麻醉師也施打急救劑，自己也立刻施以急救。

檢方調查，根據監視器畫面，該犬隻休克後，陳、鄭立刻替牠急救，並通知飼主鄭女進入手術室，過程中也施打急救劑，直到晚上十點半急救無效才讓鄭帶回家，可見兩人並無故意毀損。

此外，小狗死亡原因很多，即便陳、鄭診治過程不夠謹慎小心，只是未盡注意義務的過失，但毀損罪僅處罰故意犯罪並未罰及過失犯，全案偵結，兩獸醫師都獲不起訴。

獸醫師手術寵物醫師

相關新聞

「14天3酒駕」 繳42萬可免關

2019-10-05 00:46

散布韓國瑜買票謠言 網友判4月

2019-10-05 00:39

貪圖他人50億定存佣金 反被倒打一耙損失600萬

2019-10-04 22:06

駕駛下匝道恍神追撞 造成一死遭判刑

2019-10-04 18:03

嘉市殯葬所臨時人員私吞公款判刑 院檢用法不同見解

2019-10-04 17:59

網拍女遭控「惡質房客」 上網回嗆反被起訴

2019-10-04 17:55

土庫國中前校長辦校外教學 今被依洩密罪判刑1年

2019-10-04 16:57

北市長選舉一審敗訴 丁守中強調：上訴是為了制度

2019-10-04 16:44

「14天3次酒駕」檢方建議重判 法官判「得易科罰金」

2019-10-04 15:56

散播韓國瑜買票謠言 網友判刑4月可上訴

2019-10-04 14:19

酒店妹「兔女郎裝」遭傳網 怒告酒客網友散佈私密照

2019-10-04 14:16

偽造上海交大錄取通知招生 全國考訊吐還96萬

2019-10-04 14:12

色狼超商購物趁機偷摸女腿 涉性騷擾遭起訴

2019-10-04 13:54

直播主「媁哥」與東家不合？挨告「公然猥褻」

2019-10-04 13:48

真槍假冒玩具槍賣16萬 警佯裝買家面交逮人

2019-10-04 13:05

寶特瓶大廠偷排廢氣被起訴 遭追繳1.2億空汙費

2019-10-04 12:58

上市寶特瓶包材大廠涉短報空汙費 中檢起訴老闆等19人

2019-10-04 12:45

國手出國比賽作假帳 冰球協會前秘書長判緩刑

2019-10-04 12:32

連續工作48天睡醒半身不遂 伙房兵要國賠9百萬失敗了

2019-10-04 11:46

托嬰中心兒虐 衛服部竟取消公告

2019-10-04 11:28

競選旗幟又遭破壞 男子前天才落網原來是連續犯

2019-10-04 11:27

南京東路競速飆車撞死3人 謝亞軒開庭：我願意賠5百萬元

2019-10-04 11:26

「乃哥」徐乃麟捲詐賭案 反控爆料人涉加重誹謗

2019-10-04 11:25

空姐小三挨告 2天後照常偕人夫爽遊歐洲

2019-10-04 11:25

只因「心情不好」上街亂砍人 全裸男判關11年10月定讞

2019-10-04 11:17

草屯農地大型違規工廠拆除送辦 不法業者知難而退

2019-10-04 10:51

連千毅公司同一條路上又見黑衣人 結果是情侶分手糾紛

2019-10-04 10:37

幫寵物開刀釀死挨告毀損 獸醫師：不是為賺錢故意開刀

2019-10-04 10:25

家中牆壁破洞遭小偷闖入 警靠「一根菸」破案

2019-10-04 10:19

散播韓國瑜買票謠言 網友「黑韓」判4月

2019-10-04 09:47

指郭台銘「3億先生」 周玉蔻判賠200萬

2019-10-04 01:06

南方澳斷橋 蘇貞昌：有責任的一定嚴予追究

2019-10-03 23:01

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

徐國勇說火場沒人就不進入 消防員：哪縣市有此規定？

2019-10-04 12:46

南京東路競速飆車撞死3人 謝亞軒開庭：我願意賠5百萬元

2019-10-04 11:26

消防員殉職 徐國勇：規定火場沒人 就不派消防員進入

2019-10-04 09:40

「帶你回家」斷橋6外籍漁工遺體不火化 空運所費不貲

2019-10-04 20:53

要檢討制度！消防員感嘆：火場高溫逾千什麼裝備都撐不住

2019-10-04 09:10

草屯農地大型違規工廠拆除送辦 不法業者知難而退

2019-10-04 10:51

桃園橋梁剛好也是他檢測？ 詹江村怒：新潮流在幹什麼

2019-10-04 15:47

真槍假冒玩具槍賣16萬 警佯裝買家面交逮人

2019-10-04 13:05

台中農地違建大火燒出問題 市府今施鐵腕拆違建

2019-10-04 11:42

台中肥料廠長失聯 竟墜入大型肥料桶命危

2019-10-04 16:58

南方澳罹難移工賠500萬 高市勞工局長：把人命當雞

2019-10-04 18:04

桃園版李宗瑞！「蘆竹王陽明」偷拍性愛光碟遭判10年

2019-10-04 16:05

油罐車失火造成橋斷？他從中看到這個國家的大問題

2019-10-04 11:15

南方澳橋梁沒檢測吊材 黃國昌：檢測報告竟填「良好」

2019-10-04 11:45

慰問殉職消防員家屬 蔡英文蹲下緊握雙手：允全力照顧

2019-10-04 10:16

徐國勇稱火場無人就不用進場？ 消防員：騙騙外行人

2019-10-04 17:53

上市寶特瓶包材大廠涉短報空汙費 中檢起訴老闆等19人

2019-10-04 12:45

影／跨港斷橋罹難者妻子來台見遺體 痛哭昏厥場面哀戚

2019-10-04 12:49

台中肥料廠長巡視廠區墜入肥料桶 送醫不治

2019-10-04 17:58

空姐小三挨告 2天後照常偕人夫爽遊歐洲

2019-10-04 11:25

好衰！ 巷弄內撞到違停 小客車90度側翻

2019-10-04 13:49

酒店妹「兔女郎裝」遭傳網 怒告酒客網友散佈私密照

2019-10-04 14:16

連續工作48天睡醒半身不遂 伙房兵要國賠9百萬失敗了

2019-10-04 11:46

獨／兩殉職消防員15日公祭 中市消防局長：晉陞小隊長

2019-10-04 15:35

婚戒、名表、豬公全被偷！準新人哭慘 賊被錄影貼網追

2019-10-04 11:27

南方澳斷橋查健行大學？宜檢：不證實也不否認

2019-10-04 18:48

兩殉職消防員嚴重碳化 檢察官相驗：牙齒幾乎化成灰

2019-10-04 16:42

影／機車載5公尺鐵管橫路面車禍 警：異想天開好危險

2019-10-04 08:27

貪圖他人50億定存佣金 反被倒打一耙損失600萬

2019-10-04 22:06

裙底風光遭偷拍PO網販賣 前職棒啦啦隊長怒喊「死變態」

2019-10-04 12:37

散播韓國瑜買票謠言 網友「黑韓」判4月

2019-10-04 09:47

放任農地上的工廠毒瘤 學者批民代官員都是共犯

2019-10-04 11:51

蔡英文口誤因消息混亂？作家：天真的總統讓人放心嗎？

2019-10-04 14:15

南方澳斷橋他被請辭 唐湘龍：21年沒檢測也不該斷

2019-10-04 15:47

火場沒人不該進去？ 徐國勇被嗆「離現實太遠」

2019-10-04 14:26

土庫國中前校長辦校外教學 今被依洩密罪判刑1年

2019-10-04 16:57

I AM SCARE！斷橋時全裸跳海逃生 他想回家抱妻女

2019-10-04 13:53

慾男不聽長輩相勸 偷和少女嘿咻3次遭起訴

2019-10-04 10:46

影／台中殉職消防員最後身影曝光 義消感慨：好想你們

2019-10-04 15:56

停車場人孔蓋迸開損車 女住戶嚇出冷汗

2019-10-04 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top