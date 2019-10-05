小狗開刀休克亡 獸醫「毀損」不起訴

2019-10-05 01:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



可愛的「毛小孩」，獸醫師和工作人員細心呵護（示意圖，與本案無關）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鄭姓動物醫院院長、陳姓獸醫師今年替鄭姓飼主的愛犬開刀，不料，小狗術後突然休克，急救後仍死亡。鄭不甘寵物喪命，對兩獸醫提告毀損，獸醫辯稱不手術、狗也有危險。檢方調查後認定，小狗死亡不見得與手術有關，且毀損罪只罰故意犯，全案不起訴。

鄭姓飼主控訴，今年八月三日帶著愛犬到動物醫院就診，沒想到手術才剛結束，小狗就突然休克死亡。由於寵物在法律上算是「物」，鄭雖不能依過失致死罪嫌對兩人提告，但她仍控告鄭姓院長、陳姓醫師基於「毀損」犯意，替她的狗動手術後致死，對她造成損害。

檢方偵訊時，陳姓醫師辯稱，他看過院長出示該犬隻的超音波影像、驗血和臨床症狀等資料後，依專業判斷認為小狗的子宮蓄膿需立即開刀。手術完成後狗就出現心跳、呼吸異常，麻醉師立即打強心針急救，過程中都有使用生命監控，不是為賺錢故意開刀。

鄭姓院長說，該犬隻入院時是低血糖狀態，子宮有蓄膿及破裂情形，不手術可能因嚴重敗血及腹膜炎死亡。手術後牠突然休克，麻醉師也施打急救劑，自己也立刻施以急救。

檢方調查，根據監視器畫面，該犬隻休克後，陳、鄭立刻替牠急救，並通知飼主鄭女進入手術室，過程中也施打急救劑，直到晚上十點半急救無效才讓鄭帶回家，可見兩人並無故意毀損。

此外，小狗死亡原因很多，即便陳、鄭診治過程不夠謹慎小心，只是未盡注意義務的過失，但毀損罪僅處罰故意犯罪並未罰及過失犯，全案偵結，兩獸醫師都獲不起訴。