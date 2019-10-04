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貪圖他人50億定存佣金 反被倒打一耙損失600萬

2019-10-04 22:06聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

楊男等人設計台灣銀行定存50億元的定存專案，9年前向林姓婦人佯稱傳言楊有50億元要做定存，如墊付600萬元，即可動用50億元，可獲取很大利潤，被害婦人不疑有詐，被詐財600萬元，台中地院依詐欺罪將楊男判刑1年10月，並沒收犯罪所得600萬。可上訴二審。

合議庭審酌，楊男不思正途獲致財物，勾結劉、羅以不實之投資方案設局詐騙被害人林婦，致被害人信以為真，受有600萬元之財產損失，斟酌楊男於本案中居於主導角色，迄未賠償被害人損失，予以判刑。

判決書指出，楊男（57歲）自身有資金需求，需尋找50億元資金存入其所提供之帳戶之財產證明，遂透過孫男向可提供資金證明葉男洽詢出具台灣銀行50億元之資金證明，葉、徐透過孫男向楊男告知須收取150萬元作業費。

楊男因無資力支付費用，遂與羅、劉（兩人被判刑6月定讞）共同設計臺灣銀行定存50億元3個月定存專案（臺銀50億定存專案），以楊、羅為資方，劉為作業方，約定事成分配佣金2%（即1億元）之騙局。

謀議併分工後，在市場上散佈楊男有50億元資產假象，阿興得悉訊息後，即向劉、羅打聽，劉向阿興佯稱確有其事，不知有詐的阿興，於2010年1月下旬間向被害人林姓婦人佯稱「傳言楊男有50億元要做定存，如墊付600萬元，即可動用該50億元，可獲取很大利潤，遊說林婦參與生錢作業。

羅、劉對林婦謊稱，肯定該傳言為真，會有佣金，林婦因不諳金融操作，遂邀鄭男與劉認識，劉向鄭家表示其為作業方，並於同年2月8日向鄭謊稱「經作業方查詢這50億元資金會進入楊男帳戶」。

翌日在臺北市某國際開發有限公司辦公室內，由楊男再向鄭佯稱「協議書所稱50億元資金已經OK，為順利達成臺銀50億定存專案，鄭須分別簽發2紙面額各300萬元支票，事成後提供1億元作為報酬」，致鄭信以為真，簽發2張支票給楊。

同年2月10日，楊拿這2張支票至銀行兌領票款，羅向林婦謊稱：這50億元需繳稅，致林婦信以為真，匯款300萬元至鄭的支票帳戶，使這張支票兌現。

鄭以存款不足，拒絕兌現第2張支票，羅向林婦再佯稱款項不夠即無法做成協議內容，致林婦再陷於錯誤，匯款300萬至楊的帳戶，旋即遭提領一空，經被害人提告，楊男否認詐欺犯行，辯稱「本案我才是被害人」，合議庭認定楊男狡辯，予以判刑。

楊男等人設計台灣銀行定存50億元的定存專案，向林婦佯稱傳言楊有50億元要做定存，...
楊男等人設計台灣銀行定存50億元的定存專案，向林婦佯稱傳言楊有50億元要做定存，如墊付600萬，即可動用50億，可獲取很大利潤，被害婦人不疑有詐被詐600萬元，台中地院依詐欺罪將楊男判刑1年10月，並沒收犯罪所得600萬。圖／本報資料照
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詐欺詐騙

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