嘉市殯葬所臨時人員私吞公款判刑 院檢用法不同見解

2019-10-04 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義市殯葬管理所臨時人員周姓男子，102年5月間涉嫌私吞喪家委託代辦申請使用公墓費3萬6000元，遭廉政署查獲法辦，檢察官依刑法不純正瀆職罪起訴，法官審理認為，案發時周男已轉調與公墓管理無關的火化場工作，判決變更檢方起訴法條，今天改以刑責較輕的侵占罪，判周男徒刑3個月，得易科罰金。

判決書說，50歲周男89年8月在殯葬管理所擔任巡山員，負責協助公墓區維護管理，協助受理埋葬、遷葬等查報事宜，102年調整職務到火化場工作，負責操作機械設備執行遺體火化等事宜，李姓男子100年到殯管所洽辦公墓，與周男認識，委託周男代辦11件申請公墓事宜，102年5月李男找周男代辦申請公墓，周已調職火化場工作，仍收取李男交付公墓申請費用3萬6000元。

周男私吞3萬6000元，向李男誆稱，公墓使用許可證及收據將請託造墓工人轉交，直到殯管所104年5月清查，發現無亡者公墓使用許可及繳費資訊，通知喪家補辦申請程序，才知上情，案經廉政署偵辦，移送嘉義地檢署偵查，依刑法不純正瀆職罪起訴。