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網拍女遭控「惡質房客」 上網回嗆反被起訴

2019-10-04 17:55聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名陳姓女子因為遲交房租又把房間弄得亂七八糟，被王姓女房東拍照PO網批評「惡質房客」。她不甘示弱，上網反嗆「房間亂乾您何事」，還把對方姓名全都錄，結果雙方互控侵入住居與加重誹謗等罪後，只有她因為違反個人資料保護法被新北地檢署起訴。

檢方調查，陳女去年11月以每月6500元價格向王女承租位於土城的套房，並簽訂合約以一年為期。今年2月，她因經濟困難向對方請求分期付款，讓她先繳一半，3月2日再補足積欠款項，但到了約定日期，她未依約交租又未主動聯繫，直到對方PO網批評時才出面回嗆。

事發後，陳女提告王女侵入住居和加重誹謗，王女也反控陳女加重誹謗和違反個資法等罪；偵訊時，雙方均否認犯罪。

王女供稱自己是收租時接到其他房客反映陳女房門半掩已一段時間，才會和其他房客一起開門檢查，後來看到屋內東西凌亂不堪，不像有人居住模樣，經多次聯繫陳女未果，才會拍照PO網批評；陳女則表示自己比約定時間晚了一天交租，回嗆是為了澄清，因為王女PO網關係，不僅事後租不到其他房子，網拍代言資格也被取消。

檢方調查，陳女確實有延遲交租情形，屋內除塑膠袋打包物、收納櫃和凌亂的餐具外，沒有其他日常生活用品，再加上她在事前一直讓王女聯繫不上，確實容易讓人誤會。

檢方認為，陳、王為了租賃糾紛爭吵，互相攻擊在所難免，但雙方說詞均有所依據，並非刻意捏造不存在的事實，因此均不構成誹謗。而王女是基於房屋所有權人的身分進到房間查看現況，所以也無侵入住宅的故意。

不過，陳女在王女並未以真實姓名PO網的情況下，將對方的真實姓名和居住地址全都PO網，行為不屬於合理使用範圍，因此訊後依違反個資法起訴。

針對遲交租和不愛乾淨的房客，多數房東都避之唯恐不及（示意圖與事件人物無關）。圖／...
針對遲交租和不愛乾淨的房客，多數房東都避之唯恐不及（示意圖與事件人物無關）。圖／讀者提供
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房客新北個資

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