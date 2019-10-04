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土庫國中前校長辦校外教學 今被依洩密罪判刑1年

2019-10-04 16:57聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣土庫鎮土庫國中107年間辦理學生校外教學、參訪等活動的勞務及採購標案，均以參考最有利標方式決標給特定廠商，前校長楊善淵、賴姓總務主任與許姓輔導室主等人，今天被雲林地方法院依洩密罪及利用職務取財未遂罪，各判處6到2年2月不等徒刑，楊所涉貪汙部分則無罪。

楊善淵涉案後已被調職到教育中心任職，至於3人是否停職，雲林縣教育處今天表示，將由校方接到判決書後，依教師法審查是否適任，如達到不適任標準，再報請教育處處理。

土庫國中於107年3月間爆發校長帶學生校外活動期間接受旅行社招待喝花酒，由於校長堅稱未接受招待，是各付均攤，經檢察官調查招待喝花酒部分不起訴，但3人辦理戶外教學等活動所涉貪汙和洩密罪則被起訴。

雲林地方法院今天下午宣判，楊善淵貪汙罪部分因罪證不足無罪，但其所涉洩密罪共兩罪，各處6月，應執1年，得易科罰金。 賴經傑洩密罪判6月得易科罰金，利用職務詐取財物未遂罪則被判2年2月，褫奪公權2年。許志亮洩密罪6月，得易科罰金。

判決書指出，土庫國中校長楊善淵、總務處賴姓主任、輔導室許姓主任於106年4月至107年4月間，辦理童軍露營、技藝教育、農業參訪採購案，在上網公告之前，將校外教學的人數、地點，提前透露給南和旅行社台南分公司的蔡姓業務員，讓該旅行社取得優於其他廠商的競標條件，順利得標。

法官認為，楊、賴、許犯刑法洩密罪，至於利用職務取財的貪汙罪，楊和許罪證不足無罪，賴則核銷程序未完成，以取財未遂罪論處。

土庫國中前校長楊善淵被判刑。記者蔡維斌／翻攝
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土庫國中前校長楊善淵被判刑。記者蔡維斌／翻攝
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貪汙旅行社露營

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