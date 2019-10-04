北市長選舉一審敗訴 丁守中強調：上訴是為了制度

2019-10-04 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



國民黨前立委丁守中去年參選台北市長選舉，以3千多票差距敗給現任市長柯文哲，他以中選會、台北市選委會為被告，提起選舉無效之訴，一審敗訴；丁上訴，高等法院今續行準備程序。丁表示，不是為了自己而上訴，而是關心中華民國選舉制度的公正，他也質疑「以後大家都3點50分來投票」怎麼辦？

丁守中表示，上訴是為了健全我國選舉制度，他當了廿多年的立委，也在台大政研所教過書，站在立法者的角度來看，本次中選會、北選會若依憲法、選罷法規定辦選務，根本不會發生民眾一邊投票、一邊看開票的混亂情形。

丁說，會出現這種亂象，是因為中選會、北選會嚴重違法、失職，這種現象是世界民主選舉的笑話，也是民主世界所不容。他說，一審判決無法適時匡正，還用司法判決背書，「將來民眾是否都可在下午3點50分時才抵達投票所？」，這將破壞民主政治基礎。

丁守中與律師團認為，台北市長選舉發生「一邊投票、一邊開票」狀況，明顯違反憲法、行政法及選罷法所要求的選舉公平、公正原則，普遍性影響所有選民行使選舉權，當然違法。中選會在前次開庭時表示，選務瑕疵和違憲、違法是兩回事，讓4點以前抵達投票所的選民進入投票，是為了保障投票權，並沒有違法之虞；另投票所的定義不能認定為物理上建築物的概念，而是應和民法住居所概念類似。

北選會則認為，選務繁雜、工作人員眾多，若因為些許疏忽或是輕微瑕疵，就推翻選舉結果，不符合比例原則，若不讓準時抵達投票所排隊的人投票，才是嚴重影響人民行使選舉權。

丁方認為，選委會明知公投有多案要同時投票，卻毫無作為、無法消化投票，違反正當法律程序，卻說投到下午4點是「慣例」，但那時中選會已在網站公布開票結果，也沒有禁止媒體報導，這影響了選舉結果。他們也批評，要在8小時內完成公職人員選舉和公投，實際上有困難，卻未調整。

丁守中律師認為，中選會放任選罷法第19條但書規定，認為「不可歸責於選舉權人」、要「確保選舉權人的投票權」，同時也因「投票所無法容納所有人同時進入」，但這造成八成的投開票所都有人龍，「要歸責於誰？」。律師團認為，可採取的手段包括更改投票時間(如一體延長投票時間)、統一開票等，否則違反選舉平等原則。