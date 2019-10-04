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「14天3次酒駕」檢方建議重判 法官判「得易科罰金」

2019-10-04 15:56聯合報 記者王聖藜╱即時報導

張姓男子酒駕被移送地檢署，檢察官還沒結案，張又被送進來，「14天內被移送法辦3次」；檢察官結案建議法官是否依大法官解釋重懲張，不過，台北地院審理，今天就張3次酒駕各判刑6月，3罪訂應執行刑1年2月，得易科罰金42萬元。張免關，檢察官可上訴。

新北市60歲的張姓男子，有多次酒駕前科，2015年再因酒駕被基隆地院判刑4月確定，2018年又被士林地院判刑5月確定，執行完畢後，還是酒駕。

台北地檢署指控，張今年6月22日上午10時許，在新北市新店區青峰路的親戚住處飲酒，下午1時許酒駕上路被查獲，警方測得他酒精濃度每公升0.31毫克，將張移送法辦。

今年7月1日下午4時許，張又在住處飲酒，當天晚上11時許再次酒駕上路，又被警方查獲，張這次的酒精濃度是每公升1.04毫克，再移送法辦。

檢方說，今年7月5日上午11時許，張又在住處喝酒，下午4時許開車行經新北市新店區北宜路2段、中生路口，再被警察攔檢查獲酒駕，測出酒精濃度達每公升0.49毫克，又被移送法辦。

檢察官偵辦認為，張一犯再犯，結案時建議法官依司法院釋字第775號有關「累犯」解釋意旨，就本案裁量是否加重張的公共危險罪的最低本刑。

不過，法官審酌張的生活狀況、智識程度、犯後坦承犯行等，以及檢方起訴他第4、5、6次酒駕和所造成社會的危害情狀，就張3次犯行分別量處有期徒刑6月，訂執行刑，判張得易科罰金。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
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酒駕檢察官

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