桃園橋梁剛好也是他檢測？村長怒：新潮流在幹什麼

2019-10-04 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



立委黃國昌爆料指負責南方澳橋梁檢測的健行科大陳明正教授團隊，是自己得標、自己監審查，還指這是「系統性大賺黑心錢」。陳明正和朋友談到此事，懷疑黃國昌可能被利用，在記者會出示拿到的合約封面是變造偽造，被改過，懷疑是有心人挾怨報復，雙方似各執一詞，不過，桃園市議員詹江村也加碼爆料，指桃園市的橋梁檢測也都是陳明正的公司承包，讓桃園人感到害怕。

綽號「村長」的詹江村在臉書指出， 桃園市所有橋樑檢測，剛好都是萬喬豐公司得標，董事長也是陳明正，跟南方澳大橋檢測公司同一家。南方澳大橋最重要的鋼索，都沒有檢查，甚至於有些部份還用目測方式檢查。民進黨新潮流到底在幹什麼？桃園人你不害怕嗎？

網友對於詹江村的爆料反應熱烈，大罵陳是黑心商人，蔡政府再做下去，台灣就被掏空了，這個政府是當宜蘭人好欺負呀？當桃園人好欺負呀？當臺灣人好欺負呀？真的是不把人民的命當一回事，也有人擔心自己每天都要經過的橋梁，那天橋斷了也不用意外，大家自求多福了。