酒店妹「兔女郎裝」遭傳網 怒告酒客網友散佈私密照

2019-10-04 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名在麗緻酒店上班的繆姓少女，不滿自己上班時兔女郎打扮被藍姓酒客拍照散播於網路，還被吳姓網友改圖宣傳，狀告兩人涉妨害名譽、妨害秘密。台北地檢署從看守所提訊一名當時在場酒客，證稱是女方同意拍攝，且未拍攝私密部位，因此今依罪嫌不足，不起訴兩人。

檢警調查，年僅19歲的繆姓少女，輾轉在幾間大台北地區酒店服務。去年12月19日晚間，在麗緻酒店遇到舊客吳姓男子，他一看到她就開心地打招呼問候，並詢問：「之前在別家店遇過，好久沒看到妳，可不可以讓我拍張照，傳給弟弟們看？」繆女一口答應，並拍下一張身穿兔女郎裝的側面照。

過一陣子，繆女卻在網路大型討論區「卡提諾論壇」、臉書粉絲社團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」、「爆料公社」上發現自己當初那張照片，還被吳姓網友改圖與另名女子趴在沙發上的背面照合併，並留下「我朋友傳了照片給我，約我下班去…天上人間！！！」也被粉團改文《據說是台南？同事下班聚會在天上人間 妹子太正！》。

繆女不滿「私密照」遭惡意散布於眾，提告藍男、吳男涉妨害名譽、妨害秘密罪嫌。藍男到案後，強調有獲女方同意才拍攝，並只傳給3名男性好友，從沒上傳至爆料公社等網路平台。