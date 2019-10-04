直播主「媁哥」與東家不合？挨告「公然猥褻」

2019-10-04 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



UP直播主「媁哥」Irene黃媁媁疑似因與東家有糾紛，遭控在網路「搔首弄姿」還在論壇招攬未成年人性交易，涉妨害風化、兒少性剝削等罪。台北地檢署調查後，認定影像未達足以引起興奮或滿足性慾，並引起一般人羞恥感，且無證據顯示招攬性交易，今依罪嫌不足，不起訴黃女。

「媁哥」的臉書粉絲專頁有5000多名追蹤者，FHM男人幫有文章介紹她，並附上許多泳裝、躺床、浴室露屁股等性感照。社群軟體instagram帳號有4萬名追蹤者，上面也放了各種服裝打扮美照。

檢警調查，UP公司指控，「媁哥」在IG上發文「上了賊船」抱怨簽署不平等條約，還在直播時拿棒狀物放入口中，影射口交行為，甚至在捷克論壇上尋求未成年對象從事性交易，已經侵害商譽，涉公然猥褻、妨害名譽、兒少性剝削防治條例等罪。

檢方勘驗照片後，認為雖然她穿著布料較少、肢體動作性感，但依據司法院大法官釋字第407號、617號解釋，「猥褻」指在客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥厭惡感而侵害性的道德感情，認定這些照片並不構成「猥褻」。