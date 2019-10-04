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寶特瓶大廠偷排廢氣被起訴 遭追繳1.2億空汙費

2019-10-04 12:58聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

環保署與台中市政府環保局，會同台中地檢署查獲台中工業區內寶特瓶大廠違規排放揮發性有機汙染物，並且蓄意短繳空汙費。因違反空氣汙染防制法並涉犯行政刑罰規定，全案經台中地檢署偵查終結，以犯空氣汙染防制法業務登載、申報不實及刑法詐欺得利等罪嫌，將19名業者提起公訴，最高可處5年以下有期徒刑。

環保署表示，透過空氣監測物聯網系統，長期蒐證及資料分析後，掌握台中工業區內，寶特瓶大廠違法排放未經處理含揮發性有機物廢氣，台中地檢署檢察官展開聯合查緝行動，查獲業者為節省操作成本，蓄意以不開啟空汙防制設施、調控空汙防制設備操作時間，或應付稽查時才開啟、調整廢氣流向，將廢氣未經處理即排放於大氣中等重大違規行為，違反空汙法規定，並依新修正後的空汙法開罰2000萬元。

環保署表示，在查核時調閱相關資料，查獲該事業明顯短繳空汙費，刻意短報製程原物料使用量及不實核算削減量，除犯修法前空氣汙染防制法第47條不實申報外，也追繳5年內漏繳空汙費1億2586多萬元。

環保署表示，汙染防制工作及維護空氣品質為事業應盡義務，違規情節重大者，依法最重可開罰2000萬元，廠商、事業場所負責人或監督策畫人員，涉犯刑罰規定者也將難逃刑責制裁，提請業者留意。

檢察官勘驗污染物監測訊息。圖／環保署提供
檢察官勘驗污染物監測訊息。圖／環保署提供
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環保署空氣汙染

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