上市寶特瓶包材大廠涉短報空汙費 中檢起訴老闆等19人

2019-10-04 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



國內寶特瓶包材大廠上市的宏全國際股份有限公司老闆戴宏等人，涉嫌排放未經處理的有機物廢氣，檢警去年搜索後，查出該公司台中廠版版印刷MO2設置的空氣汙染防制設備未正常開啟，憑以扣抵空氣汙染防制費，短報7年的空氣汙染防制費，詐得7729萬餘元，台中地檢署今天依違反空氣汙染法、詐欺等罪，起訴戴宏全及總經理曹世忠等19人。

戴宏全 (55歲)否認犯行，辯稱「自己並未參加，未閱覽簽呈內容」，但數名證人指證老闆知情，檢察官依法將戴宏全起訴。

宏全公司已於9月12日全數繳回犯罪所得7729萬餘元，由中檢查扣。台中市政府環境保護局並依空氣汙染防制法規定，向該公司追繳5年內空氣汙染防制費1億2586萬元餘元。

宏全國際股份有限公司是國內第一大飲料包材公司，生產全台灣8成食品及飲料相關的瓶蓋。這家老公司已開業48年，遍及台、中、東南亞、非洲；統一、可口可樂、百事可樂、台灣菸酒公司、三得利、麒麟、朝日、王老吉等都是客戶，去年營收165億元。

台中地檢署自2016年間起成立「台中地區檢警環林查緝國土犯罪聯合小組」平台，統合各單位之情資，積極查緝破獲國土及環保犯罪案件，本案經行政院環保署中區督察大隊與台中市政府環境保護局運用高科技儀器及使用空氣監測物聯網系統。

經長期蒐證監控，發現經營寶特瓶包材與充填代工大廠宏全公司台中廠違法排放未經處理之含揮發性有機物廢氣，乃報請中檢由檢察官周佩瑩指揮偵辦。

檢警於去年9月11日搜索宏全公司，發現宏全公司台中廠凹版印刷程序（M02）製程後設置之空氣汙染防制設備（空汙設備），未依M02製程運作正常開啟，卻引用該空汙設備之檢測報告而據以計算防制設備之削減量，憑以扣抵空氣汙染防制費，且不實填載該空氣汙染防制設備之操作紀錄維護表以應付台中市政府環保局之稽查，使宏全公司因而受有短繳空氣汙染防制費不法利益。

檢察官復利用平台機制，協請行政院環保署中區督察大隊與臺中市政府環境保護局就搜索扣押所得之宏全公司歷年原物料申購資料、申報資料詳為分析比對，進一步發現宏○公司自100年起，即長期以調整後之原物料使用量短報空氣汙染防制費。

檢警查出，其中就射出成型程序 (M01)製程所使用油墨及溶劑之每季短報比例為100%，亦即全部未申報；就M02製程所使用之油墨及溶劑之每季短報比例亦高達66%至86%。

為釐清短報手法、涉案之行為人及分工，周檢察官再持續分析扣得之內部簽呈、電子郵件等資料，傳喚相關涉案人，層層往上追緝，抽絲剝繭，確認宏公司自負責人戴宏全以降之短報空氣汙染防制費之手法均知悉而容任，同時釐清各該層級共犯之犯罪結構及分工。