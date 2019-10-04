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散播韓國瑜買票謠言 網友判刑4月可上訴

2019-10-04 14:19聯合晚報 記者邵心杰／台南報導

台南市鄒姓男子去年底九合一大選期間，在臉書留言誣指當時的高雄市長候選人韓國瑜買票，他到案後辯稱是隨機寫下的幹話，無意影響選情。台南地院認鄒在選舉期間散布謠言，依選罷法散布謠言罪判有期徒刑4月，褫奪公權1年，可上訴。

合議庭指出，選舉制度與選舉環境，除決定選舉結果外，並攸關國家社會走向與人民生活發展，影響國家根基及人民權利甚鉅，是達成選舉的公平與公正，維護良好選舉環境，為政府與國民共同義務及對於他人的責任；又語言為生活世界構成的媒介或載體，惡意的虛假語言破壞生活互信基礎，甚至害及他人生命與未來。

鄒為大專學歷已有社會工作的青壯年，應能理解選舉制度與語言責任，竟於選前就選情激烈的高雄市長選舉為此擾亂選舉秩序的謠言，所為顯然不是，斟酌行為動機、手段方式、謠言內容與流通程度等一切情狀，量處4月徒刑，可易科罰金。

檢警調查，鄒去年10月19日台南住處，登入臉書「劍華社」社團網站，發現黃姓網友前一天深夜11時54分張貼高雄市第三屆市長候選人韓國瑜的「八不政策」競選文宣（第五點為「不買票、不請客、不送禮」）的讚賞貼文，即以暱稱在該貼文下張貼「第五點就打臉了！左營一票2500大寮2000大樹1800唉」的留言。

隨即有網友回覆「真假，我燕巢怎麼沒收到」，鄒也未澄清，續讓該買票留言及回文狀態在該網頁上供網友瀏覽，5天內共有200人次分享心情、35則留言，經網友發現該貼文向警方報案，循線查獲。

鄒坦承，針對競選文宣第5 點隨機寫下的「幹話」，否認散布謠言。他辯稱，該社團宗旨是讓人隨便講話場所，並無使韓不當的意圖，況韓並未對他提告，且當選市長，該留言並未影響選情。

國民黨總統參選人韓國瑜。圖／本報資料照片
國民黨總統參選人韓國瑜。圖／本報資料照片
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韓國瑜

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