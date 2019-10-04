連續工作48天睡醒半身不遂 伙房兵要國賠9百萬失敗了

2019-10-04 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



在國防部海軍司令部擔任志願役的許姓伙房兵，5年前連續在廚房工作48天，某日睡醒突然半身不遂，提告要求海軍司令部賠償928萬多元。軍方否認讓他過勞，稱他是自願延後休假。台北地方法院依醫院鑑定報告，認為廚房勞務和他的疾病沒有因果關係，判海軍司令部免賠，仍可上訴。

許主張，他2013年9月進行兵役檢查時，曾向醫生表示有胸悶、心悸、血壓偏高和顱內血管瘤等疾病，體檢後抽中海軍，前往澎湖馬公擔任食勤兵；而伙房原本應有2名以上食勤兵，輪流休假和工作，但自從同袍退伍後，只剩下他一名食勤兵，雖然有幫廚，但被副中隊長撤掉，人力明顯不足，即使想休息也不被允許，過度工作量讓他不堪負荷。

許認為，當時正值剩下酷熱之際，副中隊長仍要求他在廚房穿戴全身炊事服，形同凌虐性體罰，而他2014年6月底至同年8月17日連續48天上班沒有休假，直到工作結束回家休息，睡醒突然驚喊「我不能動了！」緊急送醫搶救仍半身不遂，至今仍持續治療復健，他要求海軍司令部賠償醫藥費、精神慰撫金等，共928萬餘元。

海軍司令部抗辯，依照海軍內部管理工作手冊、衛生勤務手冊規定，食勤人員在工作場所應該穿工作衣帽，因此單位幹部要求許穿全套炊事服並沒有違失。依證人證稱，廚房有幫廚、督導幹部幫忙洗菜切菜，並沒有人力不足。

另外，許原訂2014年7月休假日為6月28日至7月8日，但因部隊人力調整，已讓許提前到6月22日至6月30日休假，而許8月休假也因個人因素要求排在8月17日至8月27日，中間間隔48天，但期間許有外散假6次，可以離營休息散心，並非持續在營區生活。

法院認為，經調取許的病例送鑑定後，鑑定報告指出，造成許疾病和傷害的原因不明，而不對廚房工作勤務，依醫學常理推論，並非造成許病症的直接原因；連續工作48天也和病症、傷害沒有因果關係。