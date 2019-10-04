競選旗幟又遭破壞 男子前天才落網原來是連續犯

2019-10-04 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市第四分局昨天接獲市議員蔡淑惠服務處人員報案，設置在安平區郡平路、健康二街口處競選布條遭人撕毀，引發關切，警方組成專案小組偵辦，迅速鎖定涉案洪姓男子，發現洪前天也連續在南區蔡淑惠及周麗津兩位議員服務處毀損競選旗幟及文宣，同一人同一天所為，洪辯稱，支持蔡想把旗幟帶回家，不小心扯破，警方依毀損罪嫌函送法辦。

市警六分局前天獲報，南區金華路上民進黨籍議員周麗津服務處看板遭破壞，相隔20分鐘後，夏林路上國民黨籍議員蔡淑惠服務處外，有男子對服務處內員工罵三字經並帶走競選旗幟，警方成立專案小組，當天中午在保安路前查獲49歲洪姓男子到案，他辯對政府無能、藍綠兩黨沒人認真監督，不滿時局才會動手，警方依竊盜、毀損、公然侮辱等罪嫌移送法辦。

昨天下午3時，蔡淑惠服務處人員向市警四分局報案，稱設置在郡平路、健康二街口處競選布條遭人撕毀，警方獲報立即組成專案小組偵辦，不到4小時時間內即調獲洪的交通工具，並比對其在第六分局犯案時的穿著特徵相同，證明他確於當日連續犯案，迅速將他查緝到案。他辯稱，支持蔡想把旗幟帶回家，不小心扯破。