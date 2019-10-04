南京東路競速飆車撞死3人 謝亞軒開庭：我願意賠5百萬元

2019-10-04 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子謝亞軒去年在下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北市區分別駕駛2輛車競速，謝開車衝進騎樓撞死黃姓資源回收夫婦、謝姓大樓保全等3人，被羈押迄今；刑事部分，台北地方法院判謝13年徒刑；民事部分，保全家屬向他求償喪葬費、扶養費和精神慰撫金等約600萬元，台北地方法院今開庭，謝亞軒表示，已經和家人討論過，願意賠償每名死者500萬元，其中包含犯罪被害補償金、保險金等。

謝亞軒（22歲）去年10月和友人在台北市南京東路上飆車競速，謝失控撞死正在搬運紙箱的黃姓夫婦、大樓謝姓保全等3人，惡劣行徑引起外界群情激憤，曾有民眾痛罵謝三字經，檢方依妨害公眾往來致死罪起訴，台北地院判13年徒刑，案件仍上訴審理中，謝目前也在看守所羈押中。

謝姓保全的妻子、2名子女向謝亞軒提告求償27萬餘元喪葬費、170萬元扶養費和450萬元精神慰撫金；台北地院今天開庭，保全家屬的委任律師指出，謝亞軒在刑事案件審理時，表示只願意賠3名死者各50萬元，其餘等出獄後再行補償，此部分家屬無法接受。

謝亞軒則對犯罪事實、求償金額等沒有爭執，並表示他已經和家人討論過，願意賠3名死者各500萬元，將由犯罪被害補償金、保險理賠金先行給付，相關單位事後會再向他求償，剩餘不足部分家人會幫忙付，等他服刑完畢後工作也會賠償。