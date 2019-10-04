空姐小三挨告 2天後照常偕人夫爽遊歐洲

2019-10-04 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



李姓女空服員與餐飲業擔任高階主管的林姓人夫發生不倫戀，林男妻子前年發現丈夫外遇，便聯繫李的妹妹，以親情勸說，希望李別當小三妨礙家庭，但李無動於衷，不但和林高調示愛，連林妻怒告小三，李都無視訴狀，2天後照常與林爽遊歐洲10天，還向法官稱「免費機票多、出國看夜景巧遇林」；新竹地院審理終結，法官不採信李說詞，判需賠償40萬元給林妻。

經查，林男與妻子於民國88年間結婚，育有2子1女，原本家庭幸福，林妻前年發現丈夫外遇，曾聯繫李的妹妹，希望轉告李別當小三妨礙家庭，但李無動於衷，仍公然出遊，並如情侶般勾手、緊靠、搭摟合影，之後林甚至在臉書炫耀與李的出遊照，有人看不下去，轉給林妻，林憤而提告，對李求償70萬元。

離譜的是，林一度要妻子撤回對李的損害賠償告訴，妻子不肯，林竟動粗，之後還和李爽遊歐洲10天。法官調閱出境資料，確定林與李兩人出國。

林男之前還曾用電腦軟體試算與李女合婚配對指數，並將試算結果連結在個人臉書頁面，經小孩無意間發現，林也曾向妻子坦承已被李的溫暖融化、發生性行為。

李女則否認與林男交往、介入婚姻，認為林妻污衊他人，並稱因長期任職長榮航空擔任空服員，有大量公司贈與機票可使用，當然會有頻繁入出境紀錄，林是餐飲業高階主管，經常有出國考察需求，兩人3 年內僅有3次時間較為接近入出境情形，彼此就臉書互相按讚，境外巧遇賞夜景而已。