「乃哥」徐乃麟捲詐賭案 反控爆料人涉加重誹謗

2019-10-04 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



藝人徐乃麟捲入詐賭案，反控爆料人蔡男、曹女及楊強蓉控告妨害名譽等罪，台北地檢署今上午傳喚徐乃麟到庭作證。記者賴佩璇／攝影。 分享 facebook 藝人徐乃麟先前捲入詐賭案，另遭爆料涉嫌假賣屋詐財8千萬元，但他開記者會澄清自己才是「受害者」，反控爆料人蔡男及曹女涉詐欺、誣告；徐也對先前爆料他是詐賭案幕後老闆的楊強蓉控告加重誹謗，台北地檢署為釐清相關疑點，今上午傳喚徐乃麟到庭作證，徐強調「凡走過必留下痕跡！」

徐乃麟被爆出米蘭苑聚賭後風波不斷，《鏡週刊》今年4月間報導，在台北市經營PUB有成、綽號「楊圓圓」的楊強蓉，是詐賭案的重要關係人。2年多前，楊女遭徐的密友、綽號「董Vivi」的董子綺指控，與槍手在徐的豪宅合作詐賭，涉嫌詐欺。北檢歷經2年半調查，不起訴楊女。

楊女出面向媒體爆料，公布line對話以及作弊槍手的錄影，影像中槍手承認是被「董vivi」叫來，指控徐為詐賭事件幕後老闆，還說徐乃麟對外都表示跟董女不熟，但她親耳聽到董女自稱，徐就是她的「男朋友」。

5月22日，週刊報導徐假賣屋真詐財，私吞「大龍蝦數位國際」合夥人建商蔡志龍、曹米芳逾8000萬元，徐乃麟開記者會，反控蔡男、曹女聯合讓他損失數百萬元，卻遭兩人鬧場。

9月3日，徐乃麟赴北檢出庭時，有一名自稱是徐投資北京項目謊言的上海受害人的「李小姐」按鈴控告徐涉詐欺罪。當天徐去錄影，針對楊強蓉稱手中握有錄音檔，可證明他和董子綺是男女朋友，還發生過關係，笑回「去講沒關係，講一次我就告一次。」

他表示，自己行得正、坐得直，就永遠不用怕，「他們說得越多，只會破綻越多，我可以告得越多。」相關糾紛經報導後，徐乃麟控告楊強蓉、蔡男、曹女、「李小姐」等人涉加重誹謗。

北檢今傳喚徐乃麟出庭，開庭約45分鐘後結束。徐受訪表示，基本上都提告對方涉加重誹謗，今天是以證人身分到庭陳述事實的過程，把所有事實經過、房子買賣所有證據資料都提供給檢察官。他強調，「每一個都告，只是要誹謗不實的每一個我都告！」

他說，叫「李小姐」出來，來問問她，叫她把整個錄音帶拿出來。現在請檢察官要對方提供完整錄音，全部陳述出來，看是怎麼講的，很簡單嘛！我常在講「凡走過必留下痕跡」現在是電子科技時代，要講每一句話請慎重。