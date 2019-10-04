只因「心情不好」上街亂砍人 全裸男判關11年10月定讞

2019-10-04 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



林姓男子去年5月和父親發生爭吵，脫光衣服褲子再拿刀追砍父親，他最後衝進一家網咖，朝蔡姓女店員猛砍，店內一名顧客及一名路人將林壓制在地，兩人也受傷。一審依殺人未遂罪判林12年徒刑，傷害罪部分則判4月，得易科罰金；二審就殺人未遂罪部分改判為11年10月徒刑，其餘駁回。最高法院駁回上訴定讞。

林（27歲）有妨害公務、妨害兵役治罪條例等前科。他去年5月2日晚間8點多與父親口角，暴怒下脫衣，全裸到廚房拿刀欲砍殺父親；林父奪門而出，林找不到父親，氣得找路邊的網咖女員工出氣。蔡姓女員工雙手、頭部有多處刀傷，手指肌腱還斷裂。陳姓顧客因以左手阻擋，左手也有骨折、肌腱斷裂等傷害；陳姓路人的頭皮也有撕裂傷。林被捕時坦承揮刀，但堅稱是因情緒失控，沒有殺人犯意。

警察詢問砍人原因，林回答「心情不好」，還說「我就是要致她於死，所以我亂砍，砍幾刀我不知道」，後來見人就殺。林的律師指出，從林脫光衣服的表現、曾有精神科就診紀錄來看，林當時有精神障礙導致辨識行為能力下降的狀況，應該不罰或減刑。一審認為林沒有身心障礙證明，裸身行為雖怪異，但他警詢時應答正常，醫院也鑑定無任何證據佐證林辨識能力下降，沒有減刑餘地。