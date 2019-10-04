草屯農地大型違規工廠拆除送辦 不法業者知難而退

2019-10-04 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣以農業和觀光為主，農地工廠數量比都會區相對少了很多，有台中業者到草屯鎮敦和里農地興建3樓高的超大違建，草屯鎮公所和縣府三度查報勒令停工，業者卻無視照常施工，前年南投縣建設處祭出鐵腕，出動挖土機等機具當場將違建拆除，並將業者依違反建築法函送法辦，讓其他想來南投試水溫的業者，打消念頭。

南投縣每年編列違建拆除預算都是150萬元，建設處長李正偉說，這棟位在草屯鎮敦和里的違章工廠，地主雖有合法農舍，卻從2016年違法增建，使用混凝土、鋼架、烤漆板等材質，面積多達2200餘平方公尺，在農地上蓋起三層樓高超大違章工廠，相當突兀。

草屯鎮公所從2016年三度查報為違章建築，縣政府也三度會勘，業者卻無視法令，仍然繼續興建。2017年3月，縣府要求地主自行拆除，業者仍毫無動靜，建設處立即派出挖土機、吊車等機具，以3天時間拆除這棟大違建，並依違反建築法，將三名業者函送法辦。