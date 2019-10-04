連千毅公司同一條路上又見黑衣人 結果是情侶分手糾紛

2019-10-04 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市左營華夏路上一家鮮魚湯店前，今深夜凌晨2時許赫見數名黑衣年輕人持棍棒聚集。記者賴郁薇／翻攝 分享 facebook 高雄市左營華夏路上一家鮮魚湯店前，今深夜凌晨2時許赫見數名黑衣年輕人持棍棒聚集；聚眾處與先前掀起高雄直播主之亂的連千毅公司都在同一條路上，警方不敢忽視，隨即派遣巡邏警力、快打部隊迅速到場處置，只見鮮魚湯店門口留有蛋殼、蛋液痕跡，可能遭蛋洗，將聚集的黑衣男女共10餘人帶回，據釐清，疑是分手情侶為萬元債約談判，警方將依社維法究辦。

左營分局今凌晨2時9分許獲報，華夏路鮮魚湯店前有多名黑衣年輕人聚集，巡邏員警、快打部隊分頭馳赴，到場時只見黑衣年輕人聚集店家前，鮮魚湯店門口有遭蛋砸痕跡，但並未見鬥毆情節，警方為求謹慎，將15歲至25歲不等的男女，連同店家人員共12人帶回派出所詢問。

據了解，18歲的林姓女子不滿20歲黃姓前男友欠她1萬元，於是在現任男友陪同下，到前男友媽媽所開的鮮魚湯店談判，雙方各自揪友人到場助陣，談判過程一言不合，林女同行友人就出手朝鮮魚湯店家狠砸雞蛋洩憤。

警方將欲滋事人等共12名男女帶返派出所釐清案情，涉案人等僅稱是相約談判，否認鬥毆，警方仍將依社會秩序維護法意圖鬥毆而聚眾者究辦。