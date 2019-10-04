幫寵物開刀釀死挨告毀損 獸醫師：不是為賺錢故意開刀

2019-10-04 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園鄭姓動物醫院院長、陳姓獸醫師今年替鄭姓女子的愛犬開刀後，小狗術後突休克急救後仍死亡，鄭不甘寵物喪命對2人提告毀損，陳辯稱是依專業判斷，並非為了賺錢故意開刀，鄭也說，不手術恐敗血死亡；檢方指出，毀損罪只罰故意犯，2人確實有急救沒有故意毀損行為，偵結不起訴。

鄭控訴，今年8月3日她帶著愛犬到動物醫院就診，但沒想到手術才剛結束，小狗就突然休克死亡，控告陳姓院長、鄭姓醫師毀損罪嫌。

由於寵物在法律上只能算是「物」，然而鄭女雖主張陳姓院長、鄭姓醫師基於毀損犯意聯絡，替她的狗動手術後致死，足生損害於她，但毀損罪並無處罰過失行為，也就是說行為人必須是出於「故意」毀棄、損壞他人之物，或致令不堪使用，足以損害於公眾或他人才會構成。

檢方訊時，陳姓醫師辯稱，他看過院長出示該犬隻的超音波影像、驗血和臨床症狀等資料後，依專業判斷認為小狗的子宮蓄膿需要立即開刀，手術完成後牠就出現心跳、呼吸異常，麻醉師立即打強心針急救，過程中都有使用生命監控，不是為了賺錢故意開刀。

鄭姓院長則說，該犬隻入院時是低血糖狀態，子宮有蓄膿及破裂情形，不手術可能因嚴重敗血及覆膜炎死亡，手術後牠突然休克，麻醉師也施打急救劑，自己也立刻做壓胸急救。

檢方查，根據監視器畫面，該犬隻休克後，陳、鄭立刻替牠急救，並通知飼主鄭女進入手術室，過程中也有施打急救劑，直到晚上10點半急救無效才讓鄭帶回家，可見2人並無故意毀損。